Iván Redondo ha reconocido esta mañana que no se sintió "aceptado, querido y escuchado" por la dirección del PSOE. En una entrevista con Susanna Griso, el exdirector de Gabinete del presidente Pedro Sánchez ha hablado sobre su salida del Gobierno y de la relación que tenía con algunos de sus miembros.

"El 5 de mayo le comuniqué al presidente mi salida. Cuando lo has dado todo, cuando lo has ganado todo y no te sientes aceptado, querido y escuchado... Llegas a una conclusión. No hay ministerio ni jefatura de gabinete que te mantenga. El presidente intentó retenerme y se lo agradezco, pero quedamos como amigos", ha afirmado.

Durante su intervención en 'Espejo Público', ha recordado que no fue informado sobre la moción de censura de Murcia que desembocó en elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid. "¿Por qué José Luis Ábalos, Adriana Lastra o Félix Bolaños le mantuvieron al margen?", le ha preguntado Griso a Redondo, que ha insistido en que son ellos quienes deberían dar una explicación: "Yo no puedo interpretarlo".

El consultor ha admitido que su relación con Ábalos era "magnífica". Lo contrario ocurría con Lastra, a quien ha definido como "la desconocida". "No he tenido relación con ella, lo digo con sinceridad", ha confesado. Según ha comentado, todos ellos estaban presentes en una reunión donde explicó "que teníamos un 1% de posibilidades de ganar en Madrid". En cuanto a Carmen Calvo, ha matizado que nunca fueron amigos: "Tenía otro tipo de ideas".

Sobre Pedro Sánchez, Redondo ha dicho que ya es "pasado" para él. "El secreto profesional queda entre él y yo. Lo que pasa en un vestuario queda en un vestuario", ha apuntado Redondo: "Profesionalmente, se lo dije bien claro. No voy a estar desde fuera echando una mano. Hay un nuevo equipo y hay que respetar. Les toca a ellos. No voy a estar susurrando a nadie desde fuera".

De cara al futuro considera que puede haber tres presidentes. Además de Pedro Sánchez y Pablo Casado, ha mencionado a Yolanda Díaz. "Esto lo dicen las cifras. Es la líder de los menores de 45 años, que son el 40% del censo", ha indicado.