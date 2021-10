El otoño se presentaba especialmente para el triángulo que forma Rocío Carrasco, el resto de la familia Mohedano y Ortega Cano. El estreno de la segunda temporada del documental protagonizado por Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío', basado en unos manuscritos de su madre Rocío Jurado, hacían saltar todas las alarmas entre aquellos que se podía ver salpicados por las nuevas revelaciones.

Las reacciones no se hicieron esperar, la última la denuncia interpuesta por Gloria Camila, hermana de Rocío Carrasco, para interferir en la emisión de la serie. La situación se antoja tan delicada que incluso en los despachos de Mediaset se ha barajado como llevar a la pequeña pantalla la historia sin correr el riesgo de ser acribillados a demandas.

Después de semanas sin noticias de Rocío Carrasco, que ni acudía a 'Sálvame' en su papel de defensora de la audiencia, la hija de la más grande reaparecía días atrás y por fin ofrecía datos sobre la fecha de emisión del documental. En todo este contexto, 'Viva la vida' puso cara a cara a Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano, y a Terelu Campos, que se define a sí misma como 'hermana' de Rocío Carrasco.

En el espacio conducido por Emma García de este 9 de octubre ambas intercambiaron opinión sobre los motivos de la denuncia de Gloria Camila. Algún colaborador como Diego Arrabal apuntaba hacia una estrategia ya que si la denuncia fuese puesta por Ortega Cano parecería que este tiene algo que oculta. En esta misma línea Terelu Campos puso el foco en que "a nadie le han interesado eso durante años y ahora todos quieren leerlos antes de que se publiquen". Aldón contraatacaba preguntándose por qué hace todo esto Rocío a lo que Terelu respondió tajante, "por su madre". Es más, la hija mayor de María Teresa Campos pone la mano en el fuego por Rocío Carrasco y asegura que "no va a violar la intimidad de su madre".

Rifirrafe de Emma García y Ana María Aldón

Por si la tarde no estuviese siendo suficientemente dura, Ana María Aldón recibía una reprimenda por parte de la presentadora de 'Viva la vida', Emma García. "Hoy estás sosa. No has hablado mucho" le ha espetado precisamente en un programa cargado de contenido sobre su familia. La mujer de Ortega Cano aguantó el tipo pero terminó por hundirse y explicar que "me preocupa bastante que no me dejen hablar cuando me preguntan. Tendrían que tener un poco de consideración conmigo y dejar expresarme a mi manera". La presentadora zanjó el problema pidiendo a sus colaboradores que la próxima vez dejen hablar a la diseñadora, sobre todo cuando son asuntos relacionados directamente con su entorno.