La crisis de Sálvame ha provocado cambios en la plantilla del programa, en la parrilla de la cadena y el la estrategia a seguir.

Uno de los gestos más palpables del viraje del programa a la hora de establecer unas nuevas líneas es el abandono de la defensa a Rocío Carrasco, por lo menos por parte de Jorge Javier Vázquez. Pero el programa también verá cambios en su plató. El golpe más tajante es el cambio de sus colaboradores, varios han sido despedidos en busca de un cambio de cara para el formato.

El programa está viviendo una revolución total en la que nuevos rostros de la cadena se han sumado al buque insignia de Telecinco para sumar los mayores apoyos posibles y solventar esa sangrante pérdida de audiencia que ha tenido en los últimos meses.

Sin embargo, y pese a todas la críticas, algunas de ellas demoledoras, quienes resisten a todos los envites son los presentadores. Recientemente, la gallega Carlota Corredera tuvo que para el programa tras sufrir un percance en pleno directo. "¡Se estaba clavando un imperdible!". La cara de dolor de Carlota Corredera alertó a los colaboradores en plató y Lydia Lozano rápidamente acudió a ayudarla. "¿¡Te haces acupuntura en directo!?, le dijo. Carlota Corredera trató de mantener la calma pese al dolor y después explicó a la cámara que se trataba de un imperdible de gran tamaño que se colocaba para sujetar la petaca del micrófono.

Kiko Hernández anunciaba la necesidad de dejar 'Sálvame' en pleno directo para, a continuación, dejar el plató y no volver. Los últimos acontecimientos en su vida privada le han obligado a echar el freno. Parece que su despedida de 'Sálvame' ahora sí que no tiene vuelta atrás. No se trata de un adiós para siempre, quizá un hasta luego, peor lo cierto es que ayer Kiko Hernández abandonaba el plató de Telecinco con la intención de no volver al menos en una temporada.

Ha decidido también cerrar sus perfiles en redes sociales, terminando así al menos temporalmente con toda su exposición pública, centrado ahora en el cuidado de sus hijas.