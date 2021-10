Alejandra Rubio sigue de plena actualidad y es que la pequeña del clan Campos, quiera o no, sigue en pie de guerra contra su tía, Carmen Borrego. Las dos no han parado de lanzarse indirectas y pullitas desde un programa a otro y la que está saliendo afectada es Terelu Campos, que ya sabemos que no soporta las polémicas y menos, las familiares.

Hemos hablado con la joven y lo primero que ha hecho es negar rotundamente los rumores que circulan por los medios de comunicación sobre una posible relación sentimental o romance con Gianmarco: "Que es ridículo, sinceramente. No tengo ninguna relación con Gianmarco, lo he visto una o dos veces en mi vida creo". La hija de Terelu Campos insiste en que el italiano no es más que un compañero de trabajo: "Pero es que eso me lo van a decir siempre, lo tengo clarísimo. Me pongan quien me pongan al lado van a decir lo mismo, pero quiero aclarar por mi parte que nada de nada y quiero dejarlo muy claro y ya está. Me cae bien, pero que no hay nada".

En cuanto a las declaraciones que hizo su tía Carmen Borrego sobre ella, la joven se muestra discreta: "No voy a contestaros a nada de eso". Y es que parece que la joven va a hacer caso de una vez a la petición que hizo su madre hace semanas cuando afirmaba en plató no poder más con la situación que habían generado su hermana y su hija.

Además, Alejandra asegura que su abuela, María Teresa Campos, está bien a pesar del regreso de Edmundo a España: "Todo genial es lo único que te puedo decir, ¿vale?". Otro de los temas que ninguna de las Campos quiere tocar públicamente porque hace daño a la matriarca de este clan que a veces, parece más debilitado que nunca.