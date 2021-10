Cuando parecía que nada nos podía sorprender ya sobre el documental de Rocío Carrasco, va Telecinco y nos sorprende. La cuenta atrás está en marcha. El estreno del nuevo documental de Rocío Carrasco parece inminente. Eso si en los despachos de Telecinco nada echa para atrás su emisión. Mientras la cúpula de la cadena decide sobre los tiempos y la forma en la que el público podrá conocer todos los detalles que la hija de la mas grande desvelará en 'En el nombre de Rocío', la familia Mohedano ha cerrado filas una vez más demostrando su unión inquebrantable en los actos que se han celebrado este fin de semana en Chipiona con motivo del que hubiese sido el 77 cumpleaños de Rocío Jurado.

María Patiño contó un secreto esta mañana en su programa. "Hace tiempo cuando se estrenó el documental primero a mi Rocío Carrasco me dijo que antes pensaba de mano que todo el mundo era malo, que tuvo que aprender a no pensar así", relató.

Gloria y Amador Mohedano, Gloria Camila, José Ortega Cano, Rocío y David Flores... todos juntos demostrando que siguen siendo una piña y que en nada ha afectado a la armonía familiar las informaciones que apuntan a que Rocío Carrasco podría hacer públicos unos escritos íntimos que desvelarían la verdadera relación que su madre tenía con su marido y con sus hermanos, cuya imagen quedaría seriamente dañada.

Un espinoso tema sobre el que Rocío Flores, 'a salvo' de la polémica en esta ocasión - y después de haber sido la gran señalada, junto a su padre, en la primera parte de la serie documental - prefiere no pronunciarse. Así, contestando con la frase que se ha convertido en un mantra para ella en los últimos meses - "no tengo nada que decir" - la influencer deja claro que no va a contarnos qué sabe de la existencia de unos escritos íntimos de su abuela o si han hablado en la familia de por qué Rocío Jurado cambió su testamento tras descubrir que estaba enferma para favorecer a Rocío Carrasco.

Mientras tanto, los directivos de Telecinco estarían sopesando todos los detalles del documental para cubrirse las espaldas. En la crónica rosa de esRadio no han dudado en apuntar que en los despachos de la cadena se estaría revisando de manera minuciosa todo lo que se recoge en el programa para asegurarse de que Ortega Cano y su entorno no puedan acribillar a demandas a los ni a Telecinco ni a los responsables del nuevo docudrama.

Ortega Cano podría tomar medidas cautelares para frenar la emisión de este nuevo programa, t y como comnetó hace unas semanas. Una decisión que Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David, apoya. "Me parece estupendo, que haga lo que considere oportuno", ha señalado

Ante toda esta polémica, Rocío Carrasco ha reaparecido ante las cámaras de Telecinco para dar su opinión sobre toda esta polémica con unas declaraciones que han pillado por sorpresa a sus críticos. "Estoy muy contenta y estaba deseando venir. Va todo estupendamente, llevamos un mes y pico trabajando y la semana que viene empezamos a grabar", anunciaba a Kike Calleja para 'Sálvame'. Rocío Carrasco apuntaba además a que conoceremos a "Rocío Mohedano", que no Jurado, "porque de una persona tan grande y tan maravillosa nunca se sabe de ella", explicó.

Respecto a la demanda de Gloria Camila, ha indicado que "de temas judiciales no voy a hablar, pero solo diré que no hay que ponerse tan nervioso", ha dicho tajante. Gloria Camila ha emprendido acciones legales contra su hermana, Rocío Carrasco, y también contra Mediaset y La Fábrica de la Tele, productora de la docuserie. La hija de Rocío Jurado quiere interponer una demanda judicial por intromisión ilegítima en los derechos personales fundamentales de su madre. La revista Diez Minutos avanza que Gloria Camila ha presentado una demanda de diligencias preliminares de exhibición de los documentos privados y personales de Rocío Jurado. Su objetivo es que se aporten los papeles, titularidad de la artista, que su hermana habría entregado a Mediaset y a la productora. El citado medio informa que el Juzgado de 1ª Instancia Nº 5 de Alcobendas ha dictado un Auto por el que la jueza ha accedido a la petición de la exconcursante de 'Supervivientes'.