Carlota Corredera y 'Sálvame' son un ir y venir de emociones. Tanto la presentadora gallega como el formato estrella son algo así como la vida, un intercambio de buenos momentos y tragos amargos. Después de que Corredera viviese un verano con luces y sombras tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la viguesa tiene una nueva ilusión de la que presume a través de redes sociales.

Hoy a través de una story de Instagram lucía su nuevo cochazo, un vehículo de la marca Mercedes objeto de deseo para muchos amantes del motor.

Si Carlota Corredera engorda o no es también objeto de conversación constante. Hace unos días la presentadora de 'Sálvame' se sincera sobre su aumento de peso y el riesgo que supuso para su salud. Lo hizo en un espacio que tiene Jesús Vázquez en Mtmad, la plataforma de contenido online de Mediaset.

"Después de dar a luz subí muchísimo de peso, pero muchísimo, llegué a estar en riesgo cardiovascular. Desde entonces más que el peso me preocupa la grasa visceral", explica Corredera. Tras un largo proceso, tal y como ella confesó, llegó a perder 60 kilos. Aunque, a la vista está, a recuperado algunos, sigue cuidándose para, al margen de lo que marque la báscula, mantenerse sana.

"No hay trucos, la clave está en la alimentación y el ejercicio" (aquí te dejamos unas recomendaciones de cenas saludables). Para la actividad física, la motivación es fundamental: "Odio correr pero he descubierto que disfruto caminando, me encanta caminar. También tengo una entrenadora personal, sé que no es algo que puede tener todo el mundo, pero la fuerza de voluntad la tienes que poner tu", concluía.