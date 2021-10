Alba Carrillo le ha dado puerta puerta a 'Secret Story'. Twitter ardió una vez más con el reality de Telecinco, y no le hizo falta esperar al programa de prime time. Fue en el última hora donde ya saltaron las chispas entre Alba Carrillo, Miguel Frigenti y Elena, la madre de Adara. La enemistad entre Carrillo y el colaborador de 'Sálvame' viene de lejos y ayer su encuentro en plató hizo saltar por los aires todas las tensiones acumuladas.

Alba Carrillo reprochó a Frigenti que tuviese que recurrir al insulto para comentar la participación de su madre en reality. Al parecer le insistió en que era libre de dar su punto de vista, pero sin faltar al respeto. Él se mantuvo en sus ataques, defendiendo que solo opinaba pero que no insultaba a nadie. A la disputa se sumó Elena, la madre de Adara. Y Alba puso punto y final. Carlos Sobera trató de dar una explicación a la audiencia. "Hemos tenido un pequeño cambio de guion. Alba se ha enfadado mucho, ya la vieron ustedes antes de publicidad, pero mucho, mucho, mucho, y se ha marchado directamente del plató. Sinceramente, no sé si va a volver o no, estaba muy arribita, muy enfadada, ha tenido algún problema con Miguel al principio y con Elena, que ha sido la última en sentarse a su lado"

Alba Carrilló dejó el plató para 'ir a ver una serie que tengo atrasada en Netflix' pero antes tiró de la manta. "Estaba sentada y Frigenti ha empezado a insultar a mi madre diciéndola amargada y de todo. Entonces como no lo veo normal, le he dicho durante un vídeo que dijera lo que quisiera, pero sin insultar. Él ha seguido y entonces le han cambiado de sitio y le han cambiado por la madre de Adara. Pues la madre de Adara ha llegado al sitio y ha empezado a decirme cosas que no venían a cuento y que no iban con ella porque opera igual que su hija, pero como se lo consienten pues no se puede hacer nada" reprochaba a través de videos en sus redes sociales.

"Estaba contenta porque era La línea de la vida de mi madre y quería estar allí, y lo que no se puede permitir es que te insulten y te hablen por lo bajo, y te chillen y te insulten mientras ponen los vídeos. Ya está, se queda Secret Story con sus gentes, a las que se les permite todo. Porque el problema es ese, que Frigenti consigue siempre lo que quiere, porque es un violento y hace que los demás perdamos los papeles y te tengas que ir. Al final siempre gana. Ahí tienen lo que querían. Que opinen, fenomenal, que hablen de lo que no les gusta, fenomenal, que insulten, pues no. Para mí ha acabado el juego. Ya sabemos que va a ganar o Luca, que al parecer tiene un montón de seguidores con un montón de pasta por lo que dice por los pasillos su hermano, o que va a ganar otra vez Adara, otro GH, GH VIP 8".

La próxima expulsión de 'Secret Story' ya es cosa de solo dos personas. Luca Onestini y Cynthia Martínez se cayeron de la lista de candidatos de esta semana para abandonar la casa de los secretos tras salvarse por ser las concursantes menos votadas por parte de los espectadores en la gala 'Cuenta atrás' emitida este martes.

De esta manera, la hermano de Gianmarco y la modelo consiguen quedarse, al menos, una semana más en Guadalix de la Sierra, dejando el duelo final por la expulsión de este próximo jueves entre Fiama y Cristina Porta, que se enfrentan por primera vez a una nominación en esta edición del reality de Telecinco y Zeppelin ('GH VIP', 'Susi Free', 'Radio Gaga').