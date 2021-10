MasterChef Celebrity promete subir hoy la temperatura de la parrilla televisiva. Y no lo hará solo con los fogones, que en la emisión de hoy visitan A Coruña para la prueba de exteriores, sino con el regreso de una de las concursantes más polémicas de la última edición de 'MasterChef 9'. Se trata de la gallega Ofelia, que no dejó a nadie indiferente en su paso por el reality de cocina. Lágrimas, las redes sociales divididas, acusaciones de bullying y un largo etcétera de polémicas rodearon el paso de la cocinera por el programa de La 1. Su talento en los fogones no se quedó atrás y le valió para rozar la final, aunque finalmente no fue posible disputar el premio final.

El programa de hoy también contará con la visita de Mario Vaquerizo que entrará en las cocinas para animar y apoyar a los aspirantes en el último reto de la noche.

MasterChef Celebrity enciende sus fogones en Galicia. El capítulo de hoy tiene como escenario de la prueba de exteriores la ciudad de A Coruña. El cocinado se desarrollará entre la plaza de Lugo, donde los concursantes comprarán sus productos, y el restaurante Árbore da Veira.

El chef Luis Veira es el autor del menú que los aspirantes deben replicar. La prueba se grabó el pasado junio y el Consorcio de Turismo abonó a la productora del concurso televisivo 49.428 euros (IVA incluido) para sufragar los gastos de la grabación.

La plaza de Lugo se convirtió en el frenético plató de televisión del talent-show gastronómico. Los aspirantes acudieron a varios puestos a conseguir los productos para cocinar. Las placeras disfrutaron de una jornada diferente en la que los vecinos de A Coruña se acercaron, curiosos, a este punto de la ciudad para saber qué famosos forman parte del programa. Tamara, Samantha Hudson y Vanesa Romero ya han sido eliminadas. Entre los aspirantes aún en liza figuran Juanma Castaño, David Bustamante, Yotuel, Belén López, Julian Iantzi, Terelu Campos, Victoria Abril, Miki Nadal, Arkano, Eduardo Navarrete, Iván Sánchez y Veronica Forqué.

El jurado, formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, hizo los grupos y presentó el menú en la Rosa de los Vientos, a los pies de la Torre de Hércules, en un día de junio un poco lluvioso.

Los concursantes cocinaron en los fogones del Árbore da Veira para 80 comensales, entre los que se encontraban la alcaldesa, Inés Rey. El chef Luis Veira suele participar en las pruebas del programa de cocina, pero es la primera vez que MasterChef se graba en su establecimiento, ubicado en el monte de San Pedro.