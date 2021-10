TVE está dispuesta a cambiar la tendencia de nuestro país en Eurovisión con la creación del Benidorm Fest, un evento que servirá para elegir al representante de España en la próxima edición del festival europeo. Entre los artistas que se han postulado para participar en el certamen se encuentra Francisco, que está convencido de que él podría llevarse la victoria con su música.

En una entrevista para 'Alicante Plaza', el cantante se muestra dispuesto a presentarse a la preselección de Benidorm: "A mí me gustaría ir, pero no me han llamado porque saben que ganarían y no quieren ganar. Me presenté en dos ocasiones al Gran Premio de la Canción Iberoamericana, el festival de la OTI, y las dos veces gané".

Francisco, que considera que TVE no tiene ningún interés en ganar el festival europeo, carga además contra las propuestas que se han enviado en años anteriores: "Me haría mucha ilusión representar a España en Eurovisión, pero no quieren ganar, viendo lo que mandan cada año. Nadie lo ha pensado, pero si mandan eso es porque no quieren ganar".

"Queda muy democrático decir que se puede presentar cualquiera a la preselección y que te pueden llamar, pero siempre hay 'dedazo'. No obstante, voy a leer las bases y me voy a presentar porque, si yo fuera, te aseguro que no quedaríamos en último lugar", añade el cantante. "Hay que llevar una buena canción y yo tengo buenas canciones para ganar el festival de Eurovisión, ya lo creo que sí. También es importante un buen intérprete, evidentemente", insiste en sus declaraciones.

Las palabras de Francisco no han pasado desapercibidas para los eurofans y, por alusiones, tampoco para los artistas que han representado a España en Eurovisión. Es el caso de Blas Cantó, que no ha dudado en responder desde su cuenta de Twitter. "Ilumínanos, Francisco. Dinos el secreto. Necesitamos ganar", ha escrito el intérprete de 'Voy a quedarme'.