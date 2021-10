Aunque trata de mantener un perfil bajo ante los medios de comunicación y centrarse en las redes sociales, Rocío Flores sigue siendo objeto de críticas y opiniones. La última llega de la mano de Montse Suárez, abogada y rostro conocido de programas como "Sálvame" o el documental de Rocío Carrasco "Rocío, contar la verdad para seguir viva", platós en los que ha colaborado como profesional especializada en asuntos de familia para aportar la visión legar del relato de la hija de Rocío Jurado. Violencia machista, violencia vicaria, agresiones de los hijos, custodias, manutenciones, fueron muchos los frentes que se abrieron con la emisión de la docuserie -y más que se podrán abrir con la segunda temporada pendiente de fecha de estreno pero que se anuncia para este otoño-.

Ahora la abogada ha concedido una entrevista a la revista 'Diez Minutos' en la que muestra comprensión hacia Rocío Carrasco y asesta ciertas arremetidas contra la hija que tuvo con Antonio David, Rocío Flores. Explica que es entendible que carrasco no esté preparada para ver a su hija "porque ve en ella al monstruo" a causa del trauma que le ocasionaron los supuestos episodios de maltrato físico y psicológico.

Además, Montse Suárez opina sobre el papel de la joven en 'El programa de Ana Rosa'. “Yo lo que no hubiera permitido es que la hija, Rocío Flores, estuviese en un plató, tampoco que cuando Olga Moreno gana ‘Supervivientes’ permitan que los dos hijos de Rocío Carrasco digan que es la mejor madre”, reflexiona Montse Suárez en su entrevista con la revista ‘Diez Minutos’.

La letrada da un paso más y lanza un órdago sobre el punto en el que se encuentra la relación de Antonio David y Olga Moreno. “Me hubiera gustado ver la cara de Olga cuando ha tenido conocimiento de los hechos que expuso Rocío Carrasco en la docuserie, y sobre todo ver si se divorcia o no de Antonio David”, apunta en la entrevista.

Carlota Corredera y Rocío Carrasco parecían inseparables desde la emisión del documental "Rocío, contar la verdad para seguir viva". La presentadora gallega no dudó en posicionarse abiertamente al lado de la hija de Rocío Jurado, incluso durante el tortuoso proceso de despido de Antonio David de Mediaset declarado nulo recientemente. Sin embargo, la relación podría haberse enfriado.

Hace unos meses, tras la emisión en Telecinco de la primera temporada de la docuserie y a la espera del estreno de "En el nombre de Rocío", Rocío Carrasco anunciaba nuevo trabajo: fichaba por 'Sálvame'.

Sin embargo, Rocío Carrasco apenas ha ejercido su nuevo puestoe n ‘Sálvame’ de hecho, han sido solo dos las ocasiones en las que se ha dejado ver en el plató.

Recientemente, Carlota Corredera respondía sobre esta cuestión a preguntas de los medios. “No tengo ni idea, además yo no he coincidido con ella nunca como defensora", una afirmación un tanto extraña si se tiene en cuenta la estrecha relación de la que hacían gala. ¿Podremos ver a Rocío Carrasco en 'Sálvame' o habrá que esperar al estreno de su nuevo documental?