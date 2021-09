Vuelve 'Secret Story', o como ahora llama Telecinco a su nuevo reality en sus promociones del programa, 'La Casa de los Secretos', y lo hace después de la expulsión disciplinaria de una de las concursantes el pasado martes, por una agresión a un compañero de la casa. En esa tensa gala, presentada por Carlos Sobera, la organización del programa estrella de Mediaset tomó la decisión de poner el punto y final a la participación de Sofía Cristo,después de que perdiese los nervios y agrediese a Miguel Frigenti en un momento de alta tensión ocurrido a lo largo de la tercera gala de 'Cuenta atrás'.

Pues bien, la hija de Bárbara Rey estará esta noche en plató con Jorge Javier Vázquez para dar explicaciones de lo ocurrido, y a ella podría unirse el colaborador de 'Sálvame' si finalmente el público decide que su estancia en la casa ha terminado. Frigenti se verá las caras en la sala de expulsiones con Sandra Pica, la exnovia de Tom Brusse, que ahora parece retomar su romance con Julen, otro concursante que participa en este 'reality', después de que el pasado martes, el italiano Luca Onestini se librase de la terna de nominados gracias a los votos de la audiencia.

El conflicto que terminó con Sofía fuera de la casa el pasado martes llegaba después de que Sandra Pica se marchase del salón tras un nuevo enfrentamiento con Miguel Frigenti, que volvió a hablar de su relación con Tom Brusse. Sofía defendió a la extentadora de 'La isla de la tentaciones', recibiendo una respuesta del periodista que desató el choque entre ambos: "Métete dónde te dé la gana, pero haz tus tramas y deja de alimentarte de la de los demás. Sería mejor para ti".

"¿Sabes lo que pasa? Que yo no soy tan sucia como tú. Yo no tengo la necesidad de hacer una tramas y estar hablando de toda la puta casa para tener un puto minuto de gloria", se le escuchó decir a Sofía antes de que la señal volviese al plató de Mediaset.

Después de que Lucía Pariente le pidiese que se calmase, Sofía Cristo se dirigió hacía Miguel Frigenti, que estaba sentado en el salón. Al hacer el intento de levantarse, según las imágenes, la DJ agarró violentamente las muñecas del periodista antes de empujarle de nuevo contra el sofá y derramar el agua de su botella. "¡No hagas eso!", le dijo Emmy a Sofía mientras intentaba separarle de él junto a otros compañeros.

"¡Corre, venga, di que me echen, capullo!", le gritó Cristo a Frigenti al observar cómo se marchaba del salón tras este desagradable momento. "Se puede estar enfadado o criticar, pero el espectáculo que estáis dando en este momento es, sencillamente, lamentable y no aporta nada a vuestro favor, de ninguno de vosotros. Vamos a intentar comportamos como personas mayores", aseguró Carlos Sobera, frenando también a la hija de Bárbara Rey después de que amagase con abandonar el programa antes de que el programa la expulsase disciplinariamente, como ocurriría finalmente.

“Sofía, esto para mí no es nada agradable. No habéis estado a la altura, pero hay cosas que suponen traspasar la línea, y tú lo has hecho hoy. La organización no tiene más remedio que expulsarte“, le dijo Carlos Sobera a Sofía en los minutos finales de la gala. "Lo asumo y pido perdón por los insultos simplemente porque en todo lo demás me reitero. Si él quería ser el malo del concurso, lo ha conseguido", contestó la hija de Bárbara Rey.

Adara, en la casa

Este conflicto eclipsó la entrada de la 'reina de los realitys' Adara Molinero, la última baza del programa para incrementar sus datos de audiencia, que apareció ante la sorpresa de los participantes para ser la encargada, en el papel que le concedió la producción de 'Diosa de la tribu'. La última ganadora de Gran Hermano VIP convive estos días días con los concursantes que se han dividido en dos grupos en los que unos tendrán que servir a los otros, siendo ella, como diosa, la que cuenta con la potestad de nombrar al concursante que realizará los grupos. Mientras, si suena el himno tribal, tendrán que ir todos a adorar a la diosa Adara para superar la prueba semanal.

Confesiones de Sandra Pica

Precisamente Adara y la otra concursante que se juega la expulsión frente a MIguel Frigenti han hablado de sus respectivas historias de amor. Sandra Pica le ha revelado que su ruptura con Tom Brusse no fue fácil. Y los meses posteriores también fueron complicados. Él le pidió ver a la perrita que tenían y ella se la llevó. Justo cuando se iban a despedir, al exsuperviviente le dio un ataque de ansiedad, y Sandra Pica decidió quedarse a dormir con él, "y pasó lo que pasó", le ha relatado.

Por su parte, Sandra Pica tenía mucha curiosidad por saber detalles de su ex, Rodri. Tras un año y pico de relación, lo dejaron hace un mes. Ahora ella vive con su hijo, "estoy como en una montaña rusa", le contaba, "ha sido muy intenso todo", confesaba Adara. En cuanto a una posible reconciliación, la madrileña confesaba que "hoy por hoy pienso que no, pero la vida da tantas vueltas".

Adara, sobre su ruptura con Rodrigo: "Hay que tener mucho valor cuando quieres alguien"

Muchos alicientes en la gala de esta noche que arranca a las 20:00 con una pregala presentada por Jorge Javier Vázquez, que hará un parón a las 21 horas por los informativos y a las 22:00, retomará su emisión.