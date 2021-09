Las que antaño fueran amigas y apoyo ahora no atraviesan un buen momento. Un micrófono abierto en 'Sálvame' traicionó a Belén Esteban y dejó al descubierto la verdadera opinión que tienen la princesa del pueblo sobre la reina de las mañanas. Y las redes no perdonan. Todo ocurrió en una tarde cualquiera de 'Sálvame'. La colaboradora Laura Fa hablaba sobre una entrevista a Gabriel Rufián en la que el político era preguntado por diferentes personajes de la actualidad, desde Bertín Osborne a Ana Rosa Quintana.

Sobre esta última Rufián no quiso pronunciarse: “No puedo decir lo que pienso. No puedo. No me hagas decir lo que pienso. No puedo. No puedo decir lo que pienso de Ana Rosa”, aseguró. Lydia Lozano insistió en preguntarle en esta ocasión a Laura Fa sobre su opinión sobre la presentadora de las mañanas, pero también evitó dar su punto de vista amparándose en que no quería decirlo porque "le tengo respeto".

Lo que en un primer momento nadie escuchó fue lo que Belén Esteban dijo en el plató de Sálvame cuando pensaba que ningún micrófono estaba captando su voz. Pasó inadvertido para un buen número de espectadores pero no para todos en las redes sociales. Algunos usuarios entendieron claramente cómo Belén Estaba decía claramente “pues que es gili”.

Ayer, el usuario Juanjo Cotilla compartió el vídeo de ese momento y ya acumula más de 2.300 likes y 51.000 reproducciones.

Acabo de ver esta fantasía en la que Lydia le pregunta a Laura Fa por Ana Rosa Quintana y Belén contesta: “Pues que es gilip*ll4s” #yoveosalvame pic.twitter.com/5iABPxoROR — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 23 de septiembre de 2021

Sálvame ya no sabe que hacer para frenar la sangría de espectadores que sufre el programa de Telecinco desde que Antena 3 estrenó su nueva serie turca. El día en el que los rumores de crisis de Sálvame dejaron de serlo y se confirmó el declive del programa no fue el que se comprobó el sorpasso continuado de la audiencia en favor de Tierra Amarga sino el día que la organización dio su golpe de efecto más recordado y despidió en directo a Antonio Canales.

Era uno de sus colaboradores habituales. Después de cebarlo durante toda la tarde, el programa de Telecinco ha anunciado directo que no renovaría el contrato laboral que tenía con el bailaor, cuya vigencia expiró el pasado mes de agosto.

Una vez realizado el anuncio, Canales charló con Carlota Corredera, conversación en la que se emitió un video en el que se explicó el por qué de esta decisión con algunas estadísticas de sus colaboraciones, algo que no le hizo ninguna gracia: "Tampoco estamos en horas muy altas en el programa. Me hubiera gustado que hubiéramos tenido más audiencia y echarme en ese momento. Me hubiera sentido más héroe". El bailaor no dudó en decir las cosas claras ante una Carlota Corredera que no sabía muy bien como encajar los golpes. "Ya no somos número uno, ahora nos ganan hasta las teleseries", señaló. Y entonces se abrió la caja de pandora

Si 'Sálvame' no pasa por su mejor momento, Ana Rosa Quintana no se aleja tampoco del ojo del huracán