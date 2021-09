'Sálvame' es una olla a presión. Los últimos programas han incendiado las redes por el cebo sobre un torero que empieza por J y que, siempre según las insinuaciones del espacio de Telecinco, frecuentaría prostíbulos. Pero al margen de las polémicas con personajes ajenos al programa, las relaciones entre los colaboradores y presentadores están que echan humo (solo hace falta recordar el ultimo rifirrafe entre Carlota Corredera y Belén Esteban contra Jorge Javier Vázquez)

Es ahora la guerra de Laura Fa con sus compañeros de 'Sálvame' la que continúa continúa. Las declaraciones de la colaboradora sobre el plantel de tertulianos así como sobre Paz Padilla en una entrevista junto a Gabriel Rufián ha levantado ampollas, principalmente por sus duras palabras sobre Chelo García Cortés.

Lydia Lozano o María Patiño dieron la cara por Chelo, de la que Fa dijo que era una "antigua" y que estaba en edad de jubilarse: "Está totalmente superada". Esto provocó una oleada de tuits de la presentadora de 'Socialité' contra Fa, un conflicto que viene de lejos, ya que María Patiño y ella no se hablan desde sus disputas por Rocío Carrasco.

Patiño ha acusado a Laura de escribir artículos contra ellos para crear conflictos que luego lleva al programa y Laura la ha acusado de inventar su propia realidad. "Los directores estarán contentos con ella (...) Manipula mucho", aseguró ayer María Patiño cuando entró por teléfono al programa.

"Se crea una historia que solo se cree ella", respondió Fa. Fue entonces cuando María Patiño aseguró que no se dirige la palabra con Fa y le reprochó su actitud: "No valora que a la gente las cosas nos duelen y el dolor forma parte de algo libre de cada persona, yo apreciaba y quería a Laura".

Sobre su conflicto con Chelo, Laura explicó: "Ni me coge el teléfono. Ya pasa al odio de no querer cenar más conmigo. No tengo problema, los amigos ya los tengo, si ella no quiere, pierde ella lo mismo que yo".