Nuevos movimientos de Rocío Flores con respecto al conflicto personal y judicial que mantienen ella y parte de su familia con su madre, Rocío Carrasco. Este miércoles se vio a Rocío Flores llegaba al despacho de su abogado aunque no quiso hacer ninguna declaración a los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones. La hija de Antonio David Flores está preparando su defensa en el proceso judicial que tiene abierto contra su madre por la denuncia que Carrasco interpuso contra el que fue colaborador de 'Sálvame Diario'.

En su línea, la joven nos aseguraba que: "No tengo nada que decir, ya lo sabéis". Tampoco confirmaba si acudirá como testigo al juicio y si ha sido su padre quien le ha pedido que acuda como tal: "No tengo nada que decir".

Horas más tarde, Rocío Flores se iba a Málaga tras hablar con el abogado de su padre y nos confesaba que la relación con su tía, Gloria Camila, sigue siendo la misma: "Ya lo he explicado esta mañana, yo no tengo ningún problema con Gloria, mi relación sigue siendo exactamente igual" y en cuanto a qué pasaría si arreglase las cosas con su hermana, la joven asegura que: "No sería incompatible, cada uno hace lo que quiere".

De esta manera, Rocío Flores ha dejado claro que no hay ningún distanciamiento con Gloria Camila, y es que tal y como se había dicho en las últimas semanas, parece que las dos hermanas podrían haber acercado posturas y haber tendido puentes ante una futura y cercana reconciliación.

En paralelo, David Flores pide que su madre, Rocío Carrasco, sea condenada a un año de cárcel y a pagarle 15.000 euros de indemnización por no pagarle la pensión a la que está obligada por la justicia. Así consta en el escrito de acusación presentado por su abogada en el juzgado, al que ha tenido acceso CASO ABIERTO. En ese documento, la abogada de David Flores, hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, recuerda que, desde el año 2018, una sentencia obliga a la madre a pagar 200 euros mensuales a su hijo como "pensión de alimentos".