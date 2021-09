El panorama televisivo dio un vuelco cuando se emitió el documental de Rocío Carrasco en Telecinco, la defensa de la actual colaboradora de Sálvame crispó a parte de la audiencia de la cadena. Y a parte de sus presentadores, el más notorio, Ana Rosa Quintana.

Ese es el origen de una contienda que suma un nuevo episodio. La presentadora del programa matutino de la cadena decidió contratar a la hija de la protagonista del documental, que defendió a Olga Moreno, la mujer de su padre, durante los más de 100 días que duró Supervivientes. La tensión y contradicciones del programa matutino y del vespertino llegaron a un punto que rozó el enfrentamiento.

La discusión de Lydia Lozano y Laura Fa que llevó al veto

Laura Fa concedió una entrevista a Gabriel Rufián en su programa de YouTube y la colaboradora de 'Sálvame' emitió declaraciones sobre Chelo García Cortés, María Patiño y oras compañeras. Una de las más irrespetuosas aludía a la edad de García Cortés, a quien tachó de "anticuada" y e invitó a jubilarse.

Lydia Lozano estalló contra su compañera en 'Sábado Deluxe' y el magacín diario las ha enfrentado cara a cara.

Laura Fa no no se ha echado atrás y Lydia Lozano ha hablado de la polémica entrevista en la que, aunque no la mencione directamente, sí lo hace con sus compañeras: "Aquí se han dicho cosas mucho peores de Chelo. Vendes que ceno siempre con ella en el hotel para que de más pena por lo que digo, pero lo cierto es que cenamos como compañeras. Repites 'lo que ha dicho de mí' hasta en tres ocasiones, y Belén Rodríguez te pregunta qué he dicho. Das la callada por respuesta para acabar diciendo que te llamé machista. ¡Y eso fue hace seis meses!", se quejaba.

Lydia Lozano se quedó en blanco y optó por sacar otro tema: "Yo solo quiero saber una cosa. ¿Qué piensas de Ana Rosa Quintana?".

Una pregunta que durante la polémica entrevista de Laura Fa afloró en varias ocasiones: "No puedo decir lo que pienso de ella".

La decisión de Sálvame

Laura Fa se fue por la tangente: "No lo voy a decir. No voy a hablar de ella porque le tengo respeto como presentadora de esta casa, como tampoco dije nada de Susanna Griso", respondía entonces la colaboradora.

Sus compañeros le recordaban no había tenido los mismos miramientos con Paz Padilla cuando le llamó "desubicada".

Lydia Lozano no se cansaba de insistir sobre su apoyo a Ana Rosa. Los aspavientos de David Valldeperas, director del programa, pidiendo a la colaboradora que se callase, cada vez eran más evidentes. "En la entrevista habla de Ana Rosa”, incidía Lozano a lo que Jorge Javier le matizaba que “Precisamente no habla de ella".

"¡Se acabó, si digo ya es ya! No se habla de Ana Rosa!", decía desesperado Valldeperas al ver como Lydia no le hacía caso y censurándole que siguiera preguntando por la presentadora. En este sentido, cabe recordar que la relación entre La fábrica de la tele y la productora de Ana Rosa está prácticamente rota a raíz del documental de Rocío Carrasco después de que Ana Rosa optara por no seguir comentando ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ en su programa.