El verano de 2021 está dando grandes momentos a Pasapalabra, que en menos de dos meses anuncia la victoria de dos de sus concursantes. El primero en hacerse con el bote fue Pablo Díaz, cuya hazaña se emitió el pasado 1 de julio, pero el 23 de agosto el programa dio a conocer al próximo ganador del bote: Marco Antonio.

Además, la cadena promocionó lo que califica como "el momento más emocionante" del programa. Y desde luego que lo es. Se trata de un duelo final entre Marco Antonio y Sofía en el que los dos están a falta de una sola palabra para lograr el bote. "Esto es la primera vez que pasa en toda la historia de Pasapalabra que yo recuerde no?". "Dios santo.!!! ... Cualquiera de los dos merece ganar el rosco, ambos son muy buenos..... pero mi corazón desea que sea Marco Antonio para que vaya a New York a promover sus libros y se de a conocer como escritor. Suerte para los dos !!!", comentaba los usuarios en Twitter.

El duelo de Marco Antonio y Sofía vivirá su momento más emocionante en #Pasapalabra 💥



MUY PRONTO en @antena3com pic.twitter.com/JZNmnkkAac — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 11 de septiembre de 2021

Pero antes de este duelo, Marco Antonio se ha sincerado en el plató y ha hablado de que le critican en redes sociales. "La gente me critica por aplaudirme a mí mismo. No veas cómo me están poniendo", le contaba a Roberto Leal con su habitual sentido del humor. "Pues hoy te vas a aplaudir más fuerte", le respondía el presentador de Pasapalabra para tratarle de quitar hierro al asunto.

Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.

La jugada le salió bien a Antena 3 por dos razones: la primera porque gracias a este programa puede presumir de haber hecho récords de audiencia (de hecho en el mes de enero estuvo a punto de ganarle la batalla a Telecinco de audiencia después de casi dos años de reinado de Mediaset). Pero la importancia de Pasapalabra va más allá Y es que el concurso se emite apenas unos minutos antes del informativo de la noche. Y todas las cadenas quieren liderazgo de audiencia en esa franja para poder presumir de que sus informativos son los más vistos.

Quién es Marco Antonio, el nuevo ganador de Pasapalabra

Marco Antonio Marcos Fernández tiene 53 años, es Ingeniero Técnico Industrial Electrónico e Ingeniero en Organización Industrial, pero su universo son las letras desde mucho antes de dar clases de castellano en el Instituto Cervantes de Moscú y en la Universidad Estatal.

Conoce profundamente el castellano, así lo atestigua su éxito como escritor: su obra "El interrogatorio" lo convirtió en finalista del premio Planeta en 1994. Ha terminado casi una decena de novelas.

Su pulsión literaria lo convirtió en finalista del XIX Certamen de Letras Hispánicas Universidad de Sevilla en 2013, se otorgó el III Premio de Novela de Terror Ciudad de Utrera con La casa automática (Premium Editorial, 2015), una Mención de Honor del XXIII Premio UPC de Ciencia Ficción en 2016 y fue seleccionado para las antologías Visiones 2012 y 2014 de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror (AEFCFT).