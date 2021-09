"Tengo bastante claro que no volveré a ser mami". Así, con rotundidad, ha anunciado Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera, que no quiere tener más hijos. "Ahora quiero disfruta de mí, de la vida y de cada momento junto a ellos", ha argumentado.

El mensaje en cuestión lo ha publicado en su cuenta oficial de Instagram. Es el siguiente: "Tengo bastante claro que no volveré a ser mami. Tengo dos niñas preciosas y un príncipe bellísimo. Ahora quiero disfrutar de mí, de la vida y de cada momento junto a ellos, pero jamás imaginé que en el momento que más lo necesitaba ha llegado un angelito muy especial para mí".

El mensaje continúa. "La pérdida de mis padres ha sido el mayor golpe que me ha dado la vida, me siento incompleta y vacía, a medida que va pasando el tiempo duele más, pero no queda otra que hacerte a ello. Lo único que he aprendido de este golpe tan duro es que hay que vivir la vida y disfrutarla porque solo hay una. Esta pequeña princesa de nombre Teresa ha hecho que mi alma vuelva a estar entera, porque ha venido a llenarnos de alegría". ha escrito.

"Tengo una pena enorme de que mi madre no pueda disfrutar de ella, ya que se ha desvivido por sus 5 nietos más que nadie. Así que mami, sé que protegerás y cuidarás a Teresa desde el cielo y eso me deja muy tranquila. Te echamos tanto de menos que duele. Te amo con locura abuela Teresa", concluido.

Ruptura con Kiko Rivera

Irene Rosales, todavía esposa de Kiko Rivera, habla después de los rumores de ruptura que se difundieron en diferentes medios de comunicación. La modelo desmiente el ultimátum al hijo de Isabel Pantoja, una información que ha dado Lydia Lozano estos días en televisión: "No sé de dónde habéis sacado esas cosas, es totalmente incierto. "Y mucho menos nada de amistades".

La que excolaboradora de televisión insiste en que todo está bien en su matrimonio: "Estamos mejor que nunca y simplemente he pedido que necesito quitarme de la televisión y ha dado la casualidad de que alguien se ha inventado esto. Quiero apartarme de todo esto. No hay nada de crisis, no hay nada de nada"

También ha aprovechado para desmentir que se haya enfadado con su marido por haberse comprado un coche: "Nada, para nada". Y sobre el patrimonio de su marido, Irene Rosales responde con sentido del humor: "Si tiene un millón de euros que me de un poquito".

La pareja vuelve a ser el centro de atención desde que se dio a conocer el precio de su nuevo coche de lujo, un audi Q7 valorado en 80.000 euros. Una decisión muy cuestionada por la audiencia a la que mintió asegurando que estaba arruinado y que cobra una paga de 700 euros.