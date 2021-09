Telecinco ha estrenado uno de sus realities más esperados, morbosos y conflictivos, 'La última tentación' coge el testigo de la popular 'Isla de las tentaciones? y tal ha sido su acogida que hace más de un mes que el nombre del programa se convierte en trending topic.

El pasado 15 de septiembre se estrenó y, para demostrar la fuerza de las dinámicas del nuevo programa, puso a los concursantes al límite y llegó a dejarlos en estado de shock.

El spin-off del reality cambió algunas dinámicas del concurso que dejaron estupefactos a los concursantes.

Las parejas formadas por Lucía e Isaac, Andrea y Roberto, Fani y Christofer, Patri y Lester, y Mayka y Alejandro llegaron a ‘La Última Tentación‘ sin saber que la experiencia los llevaría al límite.

La primera novedad: las parejas no estarían separarán por géneros, por lo que Isaac, Fani, Mayka, Andrea y Lester compartirán villa con sus tentadores.

Sus compañeros serán las cuentas pendientes de cada uno de ellos, es decir, además de con los concursantes, tendrán que convivir con la tensión sexual no siempre resuelta de sus parejas con sus "tentaciones".

Marina, Julián, Pablo, Óscar y Marta serán los encargados de tentarles durante su estancia en República Dominicana.

La máxima tentación de la isla

Además de convivir en la misma villa, cada uno de ellos deberá compartir cama con sus respectivas cuentas pendientes, algo que les ha pillado totalmente desprevenidos.

Todo sucederá bajo la atenta mirada de sus parejas, que les observarán desde otra residencia distinta.

Los reencuentros más bochornosos y esperados

Para presentar las cuentas pendientes con las que cada uno de los protagonistas deberán compartir estancia, el reality ha preparado una hoguera especial. Bajo la supervisión de Sandra Barneda, poco a poco se han ido sucediendo los reencuentros.

Ellos intentaron mantener, sin éxito, las formas. Por muchas capas que se hayan puesto sorprendía la supervivencia de la hoguera ante la frialdad de Marina e Isaac.

La expareja se ha reencontrado tras vivir juntos la pasada experiencia en la isla y varios encontronazos posteriores en los platós de Telecinco. Los reproches mutuos han invadido una hoguera

La tensión fue tan inevitable que ni siquiera Barneda pudo evitarla: "Me da asco" o “¿Qué vas a sentir tú después de la guarrada que me has hecho?” han sido algunas de las lindezas que Marina le ha dedicado a su extentador, con el que ha seguido discutiendo incluso al llegar a la villa.