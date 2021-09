En su larga trayectoria televisiva, 'Operación Triunfo' ha cambiado de cadena en varias ocasiones y por ende, de jurado. En su etapa en Telecinco, durante las ediciones de 2008 y 2009, destacó Coco Comín. La coreógrafa compartió entonces mesa con Risto Mejide, entre otros. Sin embargo, ha sido ahora, más de 10 años después, cuando ha cargado contra el programa por manipular el concurso, según ha contado ella misma.

Comín no conserva un buen recuerdo de su paso por el talent show: "En televisión, todo lo que son apariciones de jurados, como en 'Operación Triunfo', me horroriza. Estos talent shows están llenos de mentiras, no es verdad nada, ni quién gana ni quién pierde. Son imposiciones de las direcciones de los programas porque interesa más uno que otro", ha asegurado en una entrevista concedida a Crónica Global.

Sin embargo, la que fuera jurado de uno de los programas musicales más conocidos de nuestro país, ha querido poner un ejemplo para explicar mejor la situación. "Cuando yo fui jurado en 'Operación Triunfo', tuve que eliminar a Pablo López. Me tocó hacerlo y yo no quería. Estas elecciones te las mandan porque te dicen 'tú hoy eliminas a este y Risto hoy elimina a este' antes de ver la actuación. Por eso no me gusta nada", ha asegurado, dando a entender que el programa coartaba su libertad a la hora de valorar a los participantes. "Cuando tuve que eliminar a Pablo López no tenía argumentos para decir que lo había hecho mal, porque lo hizo perfecto".

Durante su entrevista, Coco ha mostrado su nulo interés por volver a ser la integrante de un jurado: "Nunca volvería a hacerlo si por mí fuera, porque no volvía a casa contenta. Lo que yo sí elegía eran las palabras, cómo lo decía, cómo me dirigía a ellos, pero no el resultado. Si vas allí a hacer un papel, como otros compañeros míos en la mesa, tu conciencia puede estar tranquila. Pero yo no iba a hacer un papel, yo iba a ser honesta y no podía. Fue una total decepción".

Las reacciones a estas polémicas declaraciones no se han hecho esperar y Tinet Rubira, director de Gestmusic, la productora encargada de 'Operación Triunfo', ha respondido a Coco Comín desde su perfil de Twitter: "Evidentemente las cosas no son como las cuenta. A Pablo López no le eliminó nadie, quedó segundo en su edición, o sea que llegó a la final. De todas maneras a un concurso tan fraudulento yo no me presto a ser jurado dos temporadas y después seguir trabajando en la productora".