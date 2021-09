Olga Moreno siempre dejó claro que desde el momento en el que regresara de Honduras dejaría de ser un personaje mediático y así lo ha hecho. Aunque después de ganar Supervivientes se sentó en un plató para hablar sobre su vida privada y responder a Rocío Carrasco en el especial "Ahora Olga", hasta ahora ha permanecido en un segundo plano y todos sus contenidos en redes sociales se enfocaron exclusivamente a la promoción de su tienda.

La mujer de Antonio David se ha proclamado ganadora de Supervivientes entre las críticas de los seguidores de Rocío Carrasco y, según ella, cuando llegó a España se encontró a su familia destrozada e incluso su hija pequeña, de 8 años, estaba yendo al psicólogo. En las inmediaciones de su casa se encontró carteles en los que acusaban a su marido de ser un maltratador y consideró necesario contar su versión de los hechos ante las cámaras para defenderlo después de que la cadena de televisión lo vetara y lo dejara sin voz.

Según Marta López, la ganadora de Supervivientes está tranquila, aunque aclaró que en su encuentro no hablaron sobre Rocío Carrasco y se limitaron a tratar "lo que vivimos en el concurso y de lo que ha pasado, y he visto a Olga con muchos planes”.

El juicio que sentó cara a cara Antonio David y Jorge Javier Vázquez ha vuelto a poner a su familia en el punto de mira y Olga Moreno se ha pronunciado al respecto para enviar un mensaje de apoyo.

"No hay necesidad de convencer a nadie de absolutamente nada porque no importa cuánto lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, por todo lo que has pasado, todo ese esfuerzo que haces para no rendirte. Si ellos hablan sin saber, tú solo sonríe", reza la última imagen que ha compartido en Instagram, a la que acompañaba con corazones azules en un claro guiño a la "marea azul", el grupo de apoyo de la pareja.