La emisión de la docuserie de Rocío Carrasco dejó a Antonio David Flores devastado tanto en el terreno personal como en el profesional. Así lo ha expresado su mujer, Olga Moreno, en su entrevista en televisión después de proclamarse ganadora de Supervivientes 2021, en la que aseguraba haberse encontrado a su familia destrozada cuando volvió de Honduras: "Hasta mi hija chica de 8 años está yendo al psicólogo", y detalló que en su barrio se llegaron a colgar carteles en los que se acusaba a su marido de ser un maltratador.

La repercusión social de las declaraciones de la hija de Rocío Jurado tuvieron como consecuencia el despido fulminante del colaborador de televisión de la productora La fábrica de la tele, en la que trabajaba desde hacía años, pero además de sin trabajo se quedó sin voz cuando lo vetó Telecinco. Por eso mientras los colaboradores de Sálvame, su exmujer y diferentes personalidades públicas emitían graves acusaciones contra él, a Antonio David no le daban oportunidad de defenderse.

El exguardia civil encontró un aliado con voz propia que, si bien no podía competir en notoriedad con la cadena de televisión, le permitía expresarse y defenderse mientras se le estaba atacando. Se trata de Juan José Menéndez, el artífice de "JuanjoVlog", el canal de Youtube cuya misión es ser el arma del su creador en su guerra abierta contra Sálvame. A través de él emitió un brutal contraataque a favor de Antonio David con el que hizo temblar los cimientos de Sálvame. Uno de los cometidos del creador de contenido en Sálvame era lavar su imagen y la de Olga Moreno, a quien defendió cada semana mientras duró Supervivientes.

Menéndez se convirtió en un actor de peso en el delicado entramado del culebrón Carrasco-Flores por su capacidad de mover masas. Su labor fue determinante para la coordinación de la "marea azul", que reunió a las voces críticas con Rocío Carrasco en un movimiento que nació como respuesta a la "marea rosa", los seguidores en redes sociales de la protagonista del documental, que se autodenominaron así en alusión a su icónico traje fucsia.

Antonio David, traicionado por su principal apoyo

Juan José Menéndez se enzarzó en una acalorada discusión con Javier Oliveira, otro conocido youtuber especializado en materia del corazón aliado con Antonio David.

Ambos hicieron una entrevista conjunta al exmarido de Rocío Carrasco hace meses que se emitió en el canal de Oliveira, una cuestión que llegó a incomodar al creador de JuanjoVlog porque, según él, Antonio David habría preferido dar la entrevista a su canal. Unas declaraciones que impactaron al otro creador, que afirmaba que el exguardia civil le había dicho lo mismo a él.

NOTICIAS FRESCAS... escuchar bien el vídeo, extracto del directo de anoche del Canal de Carisman 😂

Buenos días Batallón 🥰#LaMareaAzulEsAD pic.twitter.com/9A6bDYuhtt — MERYMER XATNEZ 💙 💙 BATALLON AZUL💙💙 (@Guerrera_limit) 28 de agosto de 2021

Muy molesto por la situación, Menéndez no pudo contenerse e insinuó que el acercamiento de Antonio David a ambos era interesado: "Yo creo que a mí me dijo una cosa y a él le dijo otra, porque si no, no entiendo esta cabezonería", añadió.

El aludido todavía no se ha pronunciado al respecto y continúa alejado de micros y flashes desde que comenzaron sus litigios judiciales, uno contra su exmujer por el impago de la manutención de los hijos de ambos, el otro contra la productora que lo despidió, según él, de modo improcedente.