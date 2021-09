Kiko Rivera se abre en canal a través de sus redes sociales para dar visibilidad y apoyo a las víctimas de bulliyng coincidiendo con la vuelta al cole, una fecha que devuelve a muchos alumnos a su pesadilla cotidiana.

En España 1 de cada 5 niños escolarizados sufre bullying y, según un informe publicado recientemente por la UNESCO más del 30% de los alumnos en el mundo han sido víctimas de acoso. El anglicismo hace referencia al acoso escolar que los alumnos sufren en los centros de estudio. Los niños y adolescentes que lo padecen suelen ser las dianas de conductas violentas de sus compañeros a lo largo del tiempo, lo que les genera trastornos psicológicos severos que, en ocasiones, les deja secuelas de por vida.

La explosión de Internet y las redes sociales abrieron una nueva vía a este tipo de agresiones que dio pie a un fenómeno ya acuñado como 'cyberbulliyng'.

Kiko Rivera revela que fue víctima de bullying

"Es un tema que nunca he tocado, quizás difícil para mí, pero hoy salió hablando al parecer un compañero de mi colegio interno en Toledo", comenzó aclarando el hijo de Isabel Pantoja en Instagram: "Y sí, me hacían bullying, quizás no como lo ha explicado él, pero sí fui objeto de patadas, puñetazos, me robaban y fue una época bastante dura, para que engañaros, por la simple razón de venir de donde venía".

Kiko Rivera incidió en las razones que lo llevaban a hablar ante posibles malentendidos: "Con esto no quiero dar pena, ni mucho menos, conseguí salir, conseguí convertirme en lo que soy hoy en día, y aunque me costó, siempre tiré para delante, aunque de ahí vienen mis malos hábitos".

Aprovechó la coyuntura para enviar un mensaje de apoyo a todos aquellos menores que atraviesan una situación similar: "Me gustaría mandar un mensaje esperanzador a todos los chavales que sufren esto. Se puede salir, no cometas el error de quedarte callado y caer en malos hábitos, por favor".

"Todos juntos debemos de luchar para que desaparezca este tipo de actos", concluye el mensaje que acompaña a una ilustración con el mensaje 'Stop bullying'.