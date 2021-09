Disputa tras disputa. Así se suceden las emisiones de Viva la Vida en Telecinco. Después de que trascendiese una monumental bronca tras las cámaras durante la publicidad, el conflicto a ponerse delante de los focos. En esta ocasión el rifirrafe fue entre José Antoni Avilés y Enrique del Pzp. Tras reproches mutuos por las informaciones que cada uno aporta al programa, Del Pozo le recordó a Avilés su trayectoria profesional: "Llevo años trabajando con los números uno, ¿has trabajado con Hermida o Sardá? No".

Esta reflexión provocó un reproche desproporcionado de Avilés, asegurando que Del Pozo hablaba de "la época de los dinosaurios", unas palabras que no han gustado a Toñi Moreno. La presentadora abroncó a Avilés pidiéndole "respeto" y explicando que eso que el llama "época de los dinosaurios" se llama "bagaje profesional".

La presentadora para el programa por su hija

El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

No obstante, tras la última emisión, la audiencia ha lanzado un ultimátum en forma de amenaza a Toñi Moreno. "Lo siento Toñi pero mientras tengas la plantilla que tenéis no veré el programa", se quejaba una usuaria en Twitter. En el último Viva la vida, Toñi Moreno abordó la polémica con Rocío Carrasco tras el especial "Ahora Olga", en el que Olga Moreno, esposa de Antonio David Flores, contó su versión del conflicto con Rocío Carrasco. Un tema que tampoco gustó al público. "Qué decepción con Toñi, últimamente los presentadores de Telecinco no son imparciales. Poco profesionales".

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

El programa ha estado conducido en esta última etapa por Emma García, después de sustituir a Toñi Moreno. Sin embargo la presentadora dejará de conducir el espacio durante las vacciones de verano. Y la pregunta que todos se hacía es , ¿quién va a ser su sustituta? Pues precisamente la presentadora original del espacio, Toñi Moreno, que repite nuevamente al frente del espacio durante el periodo estival.

Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.