Esta noche, a las 22.00, Telecinco estrena 'Regreso a La última tentación', el spin off de 'La isla de las tentaciones'. Es la nueva apuesta de Telecinco para la franja 'prime time' de los lunes y los martes. Algunas de las parejas más polémicas que se rompieron y que se formaron en el programa ‘La última tentación’ vuelven a viajar al paraíso para reencontrarse con su pasado, su presente, sus sentimientos y nuevas tentaciones que les volverán a poner a prueba.

Fani y Christofer, Lester y Patry, Lucía e Isaac y Andrea y Mayka, ambas con sus actuales parejas, nos contarán todos los detalles de sus relaciones, cómo vivieron su paso anterior por el programa… y cuáles son las cuentas pendientes que les esperan ahora. Hablarán de en qué punto están y harán un repaso de cómo han llegado hasta allí.

Volverán a poner a prueba su amor y podrán darse cuenta de si tomaron la decisión correcta o no 😱 ¿Conseguirán resistir a la tentación? 🐍🍎



¡Regreso a #LaÚltimaTentación, el lunes y martes, a las 22:00 horas en @telecincoes! 📺 https://t.co/ltYo1wyQaG pic.twitter.com/UVRrDSL3kS — La Última Tentación (@islatentaciones) 6 de septiembre de 2021

También podremos verles en las horas previas a su entrada en las villas. Y por si fuera poco, también se verán a todas ‘las cuentas pendientes’ que participarán en ‘La última tentación’: Manuel, Marina, Gonzalo, Jesús, Marta, Pablo, Óscar, Julián, Stefany, Bela, Cristian…

LUCÍA E ISAAC

Llevan dos meses juntos. Se conocieron en la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’, pero salieron del programa siendo solo amigos. “Yo dejé a Marina antes de empezar con Lucía”, cuenta el Lobo. ¿Pensará ella lo mismo? Lucía e Isaac niegan la traición, pero Marina opina de otra forma: “Él se dedicó a irse con Lucía, que era mi amiga de la isla. No quise volver a saber nada de él ni de ella”.

FANI Y CHRISTOFER

Una de las parejas más mediáticas de este formato vuelve ‘La isla de las tentaciones’, esta vez con nueve años de relación a sus espaldas. Ella tiene buen recuerdo de su experiencia en el programa, pero su chico no: “Lo tengo muy marcado, de hecho hubo un tiempo en el que pisar una playa me costaba”. En su primera experiencia, Fani cayó en la tentación con Rubén y, pese a que ha vuelto con Christofer, sabe que él perdona, pero no olvida. “No pondría la mano en el fuego por Fani ni loco”, asegura Christofer.

ANDREA Y ROBERTO

Llevan ocho meses de relación. Se conocieron cuando ella todavía sentía cosas por Cristian, pero acabó olvidándole con su nuevo novio. La ex de Ismael sabe que su chico desconfía de ella y quiere demostrarle que no tiene motivos.

LESTER Y PATRI

Salieron juntos de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’ y, casi un año después, siguen juntos. “Hemos pasado momentos muy duros en los que pensaba que nuestra relación se iba a romper”, contó Patri entre lágrimas. Pero ahora están muy seguros de sí mismos. Tanto que Lester ha afirmado que su última tentación fue Patri y que no piensa caer con nadie más.

ALEJANDRO Y MAIKA

Tres meses es lo que llevan como pareja Alejandro y Mayka. Pese a que están bien juntos chocan a menudo y ninguno suele dar el brazo a torcer, lo que les ha provocado importantes broncas. Si los dos salen juntos del programa, piensan dar un paso más e irse a vivir juntos. Mayka tiene tres importantes cuentas pendientes en el programa. Por un lado su exnovio Pablo, que cree que puede ser una tentación para ella. En segundo lugar, Gonzalo, de la primera edición, con el que ya tuvo un desliz. Y finalmente Óscar, con el que se fue de la mano.