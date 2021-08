Cuando un personaje público no quiere o no puede acudir a un plató a hablar de una polémica o conflicto de cualquier naturaleza pero el programa quiere servir el contenido que reclaman sus seguidores es habitual que, a falta de las declaraciones del famoso en cuestión, se contrate a un profesional que analicen su situación y la comparen con casos similares que se encontraron a lo largo de su carrera.

Los perfiles mediáticos más habituales son abogados, economistas, psicólogos, forenses e incluso grafólogos y todo tipo de analistas e investigadores. La visibilidad de la pantalla otorga notoriedad y publicidad gratuita a los profesionales y contenido al programa, que deja en manos del espectador el crédito que considere dar a estas informaciones más o menos veraces. Esta estrategia es legal, pero el domingo 29 de agosto ocurrió algo insólito en televisión: Julia Pascual, psicóloga, habló en Viva la vida sobre la personalidad de una famosa que sí fue su paciente.

El programa la contrató ante la negativa Adara Molinero a tratar públicamente los pormenores de su relación con Rodri Fuentes:

"Vemos que Adara es una persona que construye una estable inestabilidad. Es inestable constantemente. Vemos que es una persona de emociones intensas, si está contenta está muy contenta, si está enfadada está tremendamente enfadada. En un día, seguramente, pasa a tener una oscilación constante de emociones extremas", analizó en directo su psicóloga, que emitió otros juicios:

"Tiene pensamientos dicotómicos, de blanco o negro, le cuesta ver el matiz del gris. En las relaciones de parejas es donde se observa más esta inestabilidad, porque sus parejas van y vienen. Estas personas tienen miedo al abandono, son personas muy impulsivas que construyen relaciones de dependencia. Son personas muy sensibles que actúan de forma extrema cuando observan una amenaza y hacen daño a su pareja".

Adara Molinero amenaza con denunciar a su psicóloga

Fue la propia exconcursante de Gran Hermano quien contó a través de los Stories de su cuenta de Instagram que denunciaría a Julia Pascual porque ella era realmente su psicóloga:

"Que sepa todo el mundo, porque estoy flipando ya, que la psicóloga que ha salido en 'Viva la vida' fue mi terapeuta en Barcelona. Hice terapia con ella, le pegaba. Ha salido diciendo cómo es mi supuesta personalidad. Esta señorita, para que todo el mundo sepa el tipo de persona que es, va a ser denunciada".

A continuación, la modelo alegó:

"Puedo hacer con mi vida lo que quiera. Nunca he ganado dinero con mi relación. Puedo estar con pareja y no publicarlo. Volver y dejarlo las veces que me dé la gana. Es mi vida y hago lo quiero y no tengo que exponer todo en mis redes sociales ni dar explicaciones de nada".