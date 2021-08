Toñi Moreno se despidió este domingo nuevamente de 'Viva la vida'. La presentadora dijo adiós al espacio tras conducirlo durante las vacaciones de verano de Emma García, labor que ha repetido por segundo año consecutivo. En los últimos minutos de programa, la andaluza no pudo evitar emocionarse.

Terelu Campos tomó las riendas durante un momento para agradecerle su labor: "Han sido seis semanas en las que hemos disfrutado de ti, tú de nosotros, pero sobre todo el espectador ha disfrutado de este 'Viva la vida' de verano". : "Desde que tuve la niña lloro por todo", reconoció la conductora interrumpiendo a la colaboradora.

"Se nota que disfrutas con el trabajo y nos llevas a todos en volandas. Trabajar también es renunciar y has renunciado a estar con lo más importante de tu vida en muchos momentos", añadió Terelu, con lo que Toñi terminó de emocionarse. "No quiero ponerme triste mientras siga mi foto en el pasillo", bromeó entre lágrimas la conductora, que fue la presentadora titular del espacio durante su primera etapa, hasta que fue reemplazada por García.

"He tenido la oportunidad de trabajar con un equipazo, sois todos maravillosos. Lo único que hago aquí es repartir juego y ya está. Y lo disfruto muchísimo", explicaba. "Todo el mundo que tiene un bebé sabe que trabajar son vacaciones. Cuando uno hace televisión siempre lo hace para gustar y cuando te levantas por la mañana ves que gusta y tiene audiencia pues da un subidón que te mueres", concluyó, no sin antes desvelar un mensaje que puso a Emma García: "¡No te he hundido el barco!"