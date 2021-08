Este martes arranca en Vitoria la edición número XIII del festival de televisión FesTVal, que nació para dignificar a este medio en una época en la que televisión era sinónimo de telebasura y que hoy celebra el excelente momento del sector, según cuenta a Efe su director, Joseba Fiestras.

“Cuando hicimos el primer festival hace trece años recibimos muchas críticas porque a la televisión se la miraba con desdén y el término telebasura estaba generalizado (…), pero hoy todo este paisaje ha cambiado radicalmente”, apunta el director, unas horas antes del comienzo del evento.

Ante la explosión de las grandes plataformas en España, las televisiones generalistas han tenido que hacer “una conversión” para producir “ficción de gran calidad” y “se está construyendo un panorama muy positivo”, apunta Fiestras.

"Ahora la ficción que se hace en televisión rivaliza directamente con las películas. Me atrevo a decir que hay series que son mejores que muchas películas que se estrenan. Tienen grandes presupuestos y cuentan con grandes profesionales tanto delante como detrás de las cámaras y yo creo que ahí está la clave para haberse dignificado", añade.

Gran época del entretenimiento

También está siendo una época dorada para el entretenimiento, que sigue siendo “la gran baza” de las televisiones en abierto y en la que ahora están entrando las grandes plataformas como Amazon o Netflix, "que están empezando a crear programas de entretenimiento de factura propia española”.

Una corriente que se verá en el propio festival, que tendrá presentaciones como el concurso 'Celebrity Bake Off', que emitirá próximamente su primera edición en España en la plataforma Amazon Prime Video, o 'Veo cómo cantas', el nuevo programa de Atresmedia, un concurso de talentos basado en el surcoreano 'I Can See Your Voice'.

“Nosotros queremos darle protagonismo a la televisión, a toda la televisión, a la ficción, al entretenimiento, a los informativos, documentales… son todos los géneros de la televisión los que tienen cabida en el festival. Fuimos los primeros que abrazamos a la televisión en su conjunto y en ese sentido seguimos siendo los únicos”, apunta el director de FesTVal.

Desde el martes y hasta el próximo sábado, canales y plataformas presentarán algunas de sus novedades en eventos y estrenos en los que participarán numerosos artistas y profesionales del sector audiovisual.

El documental sobre la vida de la artista Lola Flores (Movistar+), que se estrenará en las próximas semanas, será la primera proyección que tendrá lugar en el Palacio de Congresos Europa de la capital alavesa, sede del festival.

Presentación de nuevas series

Se presentarán series nuevas como “Ana Tramel. El juego” de Televisión Española, dirigida por Salvador García Ruiz y Gracia Querejeta -basada en la novela “Ana”, de Roberto Santiago y protagonizada por Maribel Verdú- y la nueva serie de Movistar+ “Todos mienten”, creada y dirigida por Pau Freixas.

Aunque sigue sin poderse celebrar la tradicional “alfombra naranja” abierta al público, este año, asegura Fiestras, se ha podido “regresar un poco a esa normalidad que echamos de menos en la edición anterior”.

“Tenemos un programa muy potente, hemos podido hacer algunas actividades fuera del palacio Europa y tenemos presentaciones, estrenos”, a los que asistirá público, con aforo reducido.

“Este año vamos a dar un pasito más pero evidentemente está muy alejado de 2019. Somos conscientes de que uno de los logros del año pasado fue fomentar esa seguridad, que este año mantenemos", añade Fiestras.

En el marco del festival se celebrará también, por segundo año consecutivo, el encuentro "ProFesTVal" para profesionales del sector y estudiantes en el que se analizará el papel de la música como recurso televisivo así como la sostenibilidad en la producción audiovisual.

Además, en la jornada de clausura tendrá lugar un encuentro entre los dos últimos premios nacionales de televisión – el presentador Andreu Buenafuente y el cocinero Karlos Arguiñano- y después se celebrará una gala en la que se entregarán los Premios Joan Ramón Mainat a Ana Obregón, Pablo Motos, Mikel Lejarza y a “Masterchef”.

Se entregarán además reconocimientos al programa nocturno "La noche D" de TVE, a los servicios informativos de EiTB, a la serie "Hierro" de Movistar+ y al concurso "Pasapalabra" de Antena 3, entre otros, y se anunciarán otros galardones otorgados por el festival.