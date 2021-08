Anabel Pantoja no ha dado un respiro a quienes la critican, que no la han dejado descansar ni siquiera en sus vacaciones, cuando la han acusado de plagio a Belén Esteban.

La colaboradora de Sálvame volvió a su puesto de trabajo bañada en polémica: está en el punto de mira.

El primer día discutió con Kiko Hernández por un motivo, a priori, baladí. Pero la discusión fue subiendo de tono y acabó con ella sobrepasada y huyendo del plató. El martes la situación fue parecida, la gota que colmó el vaso fueron las críticas su padre el tema que le ha hecho saltar por los aires.

El programa anunciaba que había descubierto "la gran mentira" de Anabel Pantoja y el motivo por el que el padre no asistiría a su boda.

Nada más escucharlo, la tertuliana abandonaba el plató. "Mentira su puta madre", se oía decir con el micrófono abierto mientras dejaba el plató. "Ahí os quedáis con la gran mentira, con la Graciosa y con los test de inteligencia. Porque como soy la segunda menos inteligente no sé qué hago aquí. Porque yo de mentirosa tengo poco, de gorda lo que quieras, pero de mentirosa no".

La actitud de la colaboradora ha sorprendido a todos que intentaban que entrase en razón. Poco después y más calmada, Anabel confesaba el motivo de su enfado. "Me ha disgustado lo que no lo ha escrito Paz, no estoy enfadada con ella pero se habla de una gran mentira y que yo sepa no he dicho que en la isla no puedan entrar personas con minusvalía", dijo.

Cuando volvió a plató no tardó en volver a protagonizar un incidente delicado: "Dije que el acceso ahí era más dificultoso que en otra playa más cercana. No viene porque no viene. Él no viene no por la movilidad, no viene por lo que sea. No puede ir. ¿Lo canto, lo bailo, lo repito más? Él quiere, yo quiero pero no se puede", comentó más alterada.

Harta de la situación, continuó defendiéndose: “¿Por qué tenemos que seguir con mi padre?, ¿Por qué nos gusta o porque funciona? A mí como me duele no voy a participar en eso y me voy para fuera. Esto no se va a tratar en cachondeo porque antes cojo los cuchillos de la cocina y me los clavo en la barriga”.