Sálvame intenta retener a su audiencia en una huida desesperada hacia adelante. El programa de Telecinco se enfrenta a un hecho insólito: Tierra Amarga, la novela turca emitida en diferido en la cadena, le roba a unos espectadores hastiados de las narrativas del programa.

El pasado viernes 20 de agosto la telenovela consolidó su récord y se convirtió en el programa más visto del viernes con un 17% del share. La estrategia de Telecinco para reactivar el interés de sus espectadores tampoco parece muy apropiada porque pone a sus trabajadores contra las cuerdas y los invita a compartir cuestiones muy delicadas de su vida personal.

Si el lunes atacaron a Gema López, una de las colaboradoras más longevas del programa, el martes fue Paz Padilla quien tuvo que hablar sobre el entierro de su marido y perdió los nervios en directo. El miércoles la organización subió la apuesta y despidió en directo a Antonio Canales. Por la noche se buscó el morbo por el morbo en el supuesto "talent" culinario, La última cena, cuando obligaron a los concursantes a matar animales vivos en directo.

El final de la semana la estrategia siguió siendo la misma y el fotógrafo Gustavo González habló en directo de cómo había sido la muerte de su padre la noche anterior.

Los espectadores estallaron en redes sociales, pero no contra el programa sino con el trabajador.

La traumática muerte del padre del colaborador de Sálvame

El viernes 20 se confirmó la muerte del padre del fotógrafo Gustavo González, de 93 años: "Estuvimos horas agarrados de la mano porque no sabíamos en qué momento se iba a ir y no baje ni a cenar", confesaba: "Mi padre se fue sin dolor y también tranquilo, bien".

El colaborador respondió a los medios de comunicación que se acercaron a él durante el trance y les respondió amablemente.

Reconoció que sus hijos estaban "tan destrozados" como él y señaló a su principal apoyo como muestra de agradecimiento: fue María Lapiedra, su mujer.

Al día siguiente se personó en su puesto de trabajo en un alarde de entereza y respondió emocionado a las preguntas de sus compañeros: "Me dejó tranquilo que se fuese sin sufrimiento".

"Anoche tuve el placer de acompañar a mi padre en el último tramo de su vida y a las 05.30 de la mañana, agarrado a mi mano, se fue”, contaba en el plató.

Las críticas a Gustavo González por su actitud

Todo ello no ha gustado a un amplio sector de la audiencia, que no han dudado en criticar a través de la red social del pájaro la forma de tratar esta tragedia por parte del programa y del propio Gustavo González. "¿Es necesario estar en el programa el día que se muere el padre? Hace falta ese show con el pianito de fondo. Disculpen como televidente me resultó innecesario", decía una usuaria.

"¿Y sacar la foto cogidos de la mano, de verdad es necesario? alucino de verdad". "Que poca vergüenza tienen todos todo por dinero".

"Mi pésame. Lo siento pero déjalo para el ámbito privado no hagas eso en público. Es una opinión. Lo siento repito la muerte de un ser querido es una mierda. Repito mi pésame y lo siento", expresaba otra usuaria.