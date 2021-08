El hartazgo de la audiencia de Telecinco resulta más evidente cada día que pasa. Los datos hablan: en el peor verano de su historia, Sálvame no consigue mantener a sus seguidores y, por primera vez, Antena 3 lo supera en audiencia. Lo flagrante es el tipo de formato que pone contra las cuerdas al exitoso magacín de Telecinco, una novela turca.

La serie, además de un recurso muy sencillo cuya apuesta no entraña riesgos para la cadena, es muy barata. En el programa están dando palos de ciego en busca de la fórmula para recuperar a unas audiencia cansada de las narrativas del programa, según manifiesta quienes abandona su visionado en redes sociales.

Las maniobras de La Fábrica de la Tele para intentar remontar son fáciles y efectistas: por un lado ponen en una tesitura muy delicada a sus colaboradores sacándolos a la palestra y aireando sus secretos y trapos sucios, como fue el caso de Gema López.

Poco después Paz Padilla se vio oportunamente forzada a enunciar en tono morboso un relato sobre la muerte de su marido, fallecido el año pasado, y contó un episodio escabroso sobre un paparazzi que fotografió la tumba de su marido antes de que pusieran la lápida. A continuación el despido fulminante y en directo de Antonio Canales resulto "obsceno", "humillante" y "fuera de lugar" a su antigua audiencia, cada vez más lejos de volver a Telecinco en la franja vespertina.

Los escándalos que condenan a la última cena

La última muestra de la estrategia desesperada de Mediaset se aprecia en La Última Cena. Por un lado, por los comentarios machistas de Paz Padilla, que escandalizaron a los tuiteros en redes sociales porque comentó, sobre los caracoles, que tenían las mismas babas que una "solterona cuarentona".

"Que alguien saque a esta mujer de la tele", exclamaba una seguidora, a la que otra usuaria contestaba "es muy casposo y machista. No se si es inconsciente lo q dice, no me refiero a estos chascarrillos, sino a comentarios más serios q suelta por la boca y q la ponen en evidencia. Para mi está claro q es machista". Tanto ofendió a los espectadores la Gala 5 del programa que se convirtió en Trending Topic la noche del jueves 19 de agosto.

Es impresentable. No estoy viendo el programa. Desde que torturaron a las anguilas no lo veo, y hoy siguen torturando a caracoles. Se ve, que no aprenden. No podían hacer un programa agradable, tienen que matar en directo para divertir al público. — Expresidente Yuju!!!🦉🦉🦉 (@RasputinOlga) 19 de agosto de 2021

Por otro lado, el hecho de que obligasen a matar en directo a los animales lleva a muchos a pensar que la cadena persigue, precisamente, generar debate aunque tenga que pasar por encima de herir la sensibilidad de sus espectadores.

"Desde que torturaron anguilas no lo veo, y hoy siguen torturando a caracoles. Se ve que no aprenden. No podían hacer un programa agradable, tienen que matar en directo para divertir al público".

Seguían esta línea los más de 9.000 tweets que convirtieron el programa en tendencia nacional.