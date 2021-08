Parece que ni Jorge Javier Vázquez ni Carlota Corredera ni todos los colaboradores de Sálvame parecen reconocer el declive del formato y la crisis que atraviesa, pero el hartazgo de sus seguidores es evidente.

Los recursos que utilizaban para mantener la atención de la audiencia ya no entretienen y el tratamiento de la información desencanta a sus seguidores. Ante la falta de tramas, los guionistas dan palos de ciego y generan impacto con fórmulas de dudosa ética con las que la audiencia ya no se identifica.

La última y más polémica fue el despido en directo de Antonio Canales, un gesto que la audiencia identificó como "humillante" y "fuera de lugar". Por otro lado el colaborador, desencajado, reaccionó diciendo lo que pensaba de las actuaciones del programa.

Los peores ""zascas" a Carlota Corredera

Carlota Corredora fue la más incisiva con el cantante y se dirigió a él en tono de burla y le dijo que tenía que hacer autocrítica con su trabajo y entender la decisión del programa, ante lo que Antonio Canales le recordó que probablemente la culpa de que la audiencia se fuese no era solo suya y le recomendó que asimilara que Sálvame "ya no es número uno": "Nos gana una 'teleserie'".

El colaborador hizo hincapié en la necesidad de escuchar a la audiencia y confesó haber aprendido en el magazín de Telecinco "todo lo que no hay que hacer":

"No hay que hablar a tontas y a locas, hay que hacer un programa que no sea aburrido, hay que reinventarse y escuchar a la audiencia, no coger un tema y agotar a la audiencia", reconoció el bailaor.

"Estáis haciendo el peor verano de la historia de Sálvame", concluyó.