"Desde que llegué de la isla, la comida me sienta bastante mal. He pensado en quitarme las harinas y ver si las cosas sin gluten me sientan mejor porque la pasta me sienta fatal, la bollería también", confiesa Palito Dominguín en redes sociales.

Hija de Lucía Dominguín está sufriendo los efectos de cambiar sus hábitos alimentarios habituales a pasar de un día para otro a pasar hambre, la dieta extrema y la mala alimentación en la isla desierta. Como ella, muchos compañeros de tanto de su misma edición como de anteriores equipos de supervivientes sufren problemas y trastornos alimenticios cuando vuelven de la isla.

Los horarios cambian radicalmente, como también lo hace la frecuencia con la que se come y el tipo de dieta que se sigue. Los cambios tan bruscos son muy traumáticos para el organismo, que reacciona con consecuencias fatales ante el estrés de una situación anómala que hoy en día resulta también "antinatural".

"Llevo todo el día pensando qué quiero comer y no sabía qué era lo que me apetecía de verdad. ¿Y sabéis qué era lo que me apetecía? Arroz blanco con almendras. ¡Manda huevos! Lo que he estado comiendo tres meses", aseguraba.

Supervivientes 2021 puso a prueba a Melyssa, una concursante que corría un riesgo especialmente grave porque anteriormente había superado la anorexia: "Tuve bulimia y después anorexia psicológica. Llegué a pesar 44 o 45 kilos, tenía 15 o 16 años. Estuve yendo a un psiquiatra en Barcelona. No estoy curada al cien por cien", confesó la finalista del reality cuando volvió de la isla.

La extrema delgadez, la desnutrición y la ansiedad son las compañeras de viaje inevitables en el retorno que pueden acabar con la salud de los concursantes que, cuando llegan a España comen compulsivamente. La primera consecuencia tangible a esta conducta motivada por la ansiedad es el efecto rebote, los supervivientes engordan demasiado e ingerir alimentos de forma irracional después de acostumbrar al cuerpo a procesar mucha menos cantidad tiene un impacto considerable en el organismo.

Tom Brusse es uno de los concursantes acosados por este problema, junto a Lara Sajen y Alexia Rivas en esta edición, pero cabe recordar el caso de A Abraham García, de 'Supervivientes' 2014 quien, tras regresar de Honduras, recuperó el doble del peso perdido debido. Lo mismo le sucedió a concursantes como Katia Aveiro o Toni Genil.

Los trastornos psicológicos de los concursantes de Supervivientes

Tom Brusse habló públicamente de sus problemas psicológicos en Instagram en un alarde de valentía: "No estoy muy activo en las redes sociales. Estoy agobiadísimo con el móvil. Cuando llegas después de cuatro meses, hay muchos problemas, pero no pasa nada. Estoy cansadísimo, agobiadísimo por haber vuelto a la normalidad", explicó.

Lola también quiso compartir su experiencia con sus seguidores contribuyendo así a dar visibilidad a la causa: "Odio los ruidos fuertes, me agobia ver a la gente comer deprisa y no me acostumbro a la servilleta, uso la mano", unos síntomas son habituales en las personas con cuadros graves de ansiedad.