La situación en Afganistán nos sigue dejando imágenes bastante chocantes y desoladoras. Después de la toma del bando insurgente de Kabul, la periodista afgana Lailuma Sadid hizo un llamamiento entre lágrimas a la comunidad internacional en mitad de una rueda de prensa que Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, realizó esta semana: "Como mujer, por favor, no reconozcáis a los talibanes".

"Cuando vemos la situación, como mujer afgana que soy, ves que la situación está siendo muy dura y ves que hoy miles de mujeres sin futuro, lo que ha ocurrido y lo que les podría pasar. Y se preguntan todo el rato: "¿Qué significan veinte años de OTAN y todas las comunidades internacionales en Afganistán si ahora vamos a volver veinte años atrás después de haber estado así?", afirmó la periodista visiblemente emocionada.

Sadid también realizó la misma petición a la Unión Europea durante una rueda de prensa de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad: "Como mujer, he visto el país y, especialmente, a las mujeres. Están en una situación pésima y dura. 20 años desde que la UE y todos los países pusieron las cosas en su sitio, y (ahora), nos devuelven al mismo camino de 1996. No entiendo por qué, y sugiero y os ruego que no reconozcáis a los talibanes sin condiciones. No queremos volver a atrás. Queremos seguir adelante, por favor".

Afghaanse journaliste Lailuma Sadid smeekt EU-buitenlandchef Josep Borrell tijdens een persconferentie om het Taliban-regime niet te erkennen. #Afghanistan pic.twitter.com/wOS4PID5WR — Alexander Bakker (@alexanderbakker) 17 de agosto de 2021

"Entiendo tus sentimientos y tu preocupación. Yo no he dicho que vayamos a reconocer a los talibanes. He dicho que tenemos que hablar con ellos para todo, incluso para intentar proteger a las mujeres. Tenemos que estar en contacto con ellos", contestó Borrell a la pregunta de la periodista afgana.

El impactante antes y después de las periodistas en Afganistán tras la llegada de los talibanes a Kabul

La toma de Kabul por parte de los talibanes y la evacuación de los diplomáticos y civiles extranjeros de Afganistán nos están dejando imágenes bastante impactantes. Además de las escenas de caos y desesperación que se están viendo en el aeropuerto, las redes sociales han compartido el llamativo cambio que las periodistas destinadas en el país de Oriente Medio se han visto obligadas a hacer 24 horas después de que la capital afgana haya caído en manos del régimen fundamentalista islámico.

Las corresponsales extranjeras ya muestran los cambios de la situación en Afganistán 🇦🇫 pic.twitter.com/ZBdpgyjBp8 — Edu Bayón (@edubayon_) 16 de agosto de 2021

Como se puede observar en las capturas del citado tuit, Clarissa Ward y Charlotte Bellis, corresponsales en Afganistán de importantes cadenas de noticias como CNN y Al Jazzera, han empezado a utilizar el 'velo islámico' para realizar sus respectivos trabajos en territorio afgano, algo que hasta hace unas horas no sucedía.