Lorena Edo, concursante de Gran Hermano 14, confesó recientemente estar muy contenta con su nuevo aspecto, aunque advierte de que "tiene memoria" y no olvida los comentarios que tuvo que afrontar cuando tenía sobrepeso.

"¿Y qué? ¿Y qué si he engordado? ¿Y qué si has engordado?", tras esta pregunta retórica confesó que la presión social la llevó a un proceso de "catarsis emocional", que "nadie sabe".

Edo padecía problema de ansiedad y que necesitaba una reeducación alimenticia. Gracias a ella y a su mantenimiento, la joven ha logrado decir adiós a 60 kilos.

Reconoce que su adelgazamiento fue fruto de la constancia, el sacrificio y el esfuerzo habló en redes sociales de todo el proceso.

Cómo adelgazó 60 kilos

"Tenemos la oportunidad de volver a intentarlo, yo me lo debo. Me debo vivir, luchar. Me debo luchar por mi y ser feliz, y tu también te lo debes", explica la concursante la concursante en su alegato para concienciar a sus seguidores sobre los trastornos alimenticios.

"Normalicemos, empaticemos, no nos demos con el látigo y entre nosotras sororidad. Voy a seguir comprometida por mi salud física y mental, es lo que quiero, y aquí estoy", concluye.

La concursante padecía "trastorno del atracón", una conducta reconocida como grave por la comunidad científica. El paciente come compulsivamente cantidades extraordinariamente grandes de alimentos y se siente incapaz de parar.

Este problema, como ocurrió con la anorexia o la bulimia, se acrecentó en los últimos meses a raíz de la pandemia, el confinamiento y sus secuelas psicológicas. Intentar superarlo en soledad es peligroso para quien los padece porque se cae el riesgo de acrecentarlo.

Una vez el sanitario evalúa el caso concreto, conduce su situación que, en el caso de Lorena, necesitó el acompañamiento de un nutricionista y de un psicólogo que elaboraron un plan de reeducación alimentaria para luchar contra su enfermedad.