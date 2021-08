La muerte de Juan Antonio Vidal ha cambiado la manera en la que Paz Padilla percibe la vida. Pese a que su actual medio de vida se nutre de la crónica social, según sus declaraciones, aborrece la forma de trabajar de algunos periodistas del corazón que, empujados por la carencia de noticias en verano y el éxito de la información de contenido morboso, actúan de una manera cuestionable.

Un año después de la muerte de su marido se atrevió a condenar en Sálvame las acciones de un fotógrafo a quien conoce personalmente y que, según relata, se personó ante su tumba "cuando aún no estaba ni siquiera la lápida puesta" para capturar el momento.

"¡Hay que ser ruin! Porque tú también vas a morir, a ti también te van a enterrar o incinerar. ¡Un respeto, que no lo tuviste! No te lo voy a perdonar nunca. No voy a decir tu nombre por no darte siquiera ni esa oportunidad, pero es lo más ruin que se puede sacar, una tumba que ni siquiera estaba puesta aún la lápida, ¡horrible!".

La presentadora de Telecinco, visiblemente nerviosa después de recrear la escena se dirigió a cámara para enviar el mensaje: Te deseo amor, porque lo que te falta es amor. Tienes que estar muy solo y sin nadie que te quiera".

"Me sentó muy mal, me pareció ruin, inhumano, doloroso. Porque el que había detrás, el hombre que yo he amado en mi vida, era mi marido. Porque tú ganes dinero en una revista... ¡Venga, gana todo el dinero del mundo! Pero lo que vale en esta vida es el amor, y seguro que no lo tienes, si lo hubieses tenido un poquito de amor no me haces eso, porque me tiré 3 días llorando", reveló en el plató de televisión compartiendo así la lección de vida que ahora determina su conducta en el trabajo.