Belén Esteban está desaparecida. Y de descanso. Lo contaban hace días en el programa de Telecinco Ya es Mediodía. Su compañera de Sálvame no ha querido decir dónde ha ido de vacaciones. Tampoco lo ha mostrado en redes sociales. ¿Prepara una exclusiva o una portada para después de las vacaciones y así rentabilizar estos días de descanso? Eso es lo que muchos temen.

Pues hoy ha sido desde Socialité desde donde han desvelado lo sucedido. Nuria Marín ha contado que han tenido acceso a las fotos de la presentadora de Sálvame de vacaciones: está en Ibiza en un hotel que cuesta unos 400 euros la noche. Y lo está pasando tan bien que, después de que lo contara el programa de la principal cadena de Mediaset, la Esteban ha colgado un mensaje en redes sociales con una foto disfrutando de su tiempo libre.

El pasado mes de abril, Belén Esteban lanzaba su nueva aventura empresarial: Sabores de la Esteban, una marca que comenzaba su andadura con un gazpacho y salmorejo que rápidamente se convertía en un éxito de ventas debido al tirón de la colaboradora de 'Sálvame'.

Sin embargo, pese a la alegría inicial, la de Paracuellos se ha encontrado con una piedra en el camino: la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha valorado 41 marcas de gazpachos, incluida la suya, y el resultado no ha sido el esperado. Su producto solo ha conseguido 64 puntos de los 100 posibles, lo que lo sitúa en la parte media-baja.

Desde que iniciara su marca, Belén Esteban se ha mostrado muy ilusionada con el proyecto. De hecho, durante una intervención en el 'Deluxe', aseguró que Sabores de la Esteban iba a lanzar varias cremas de verdura para la temporada de otoño-invierno.

"Yo no voy a dejar la tele, estoy muy feliz, en un momento dulce en todos los sentidos, pero tengo que pensar en el futuro. Ya he sido imagen de productos y he hecho bastante publicidad. Entonces, un día Miguel me dijo: ¿por qué no haces algo tuyo? Lo estuve pensando porque es mucha responsabilidad, pero me lancé. Como empezaba la campaña del calorcito y a mí los gazpachos y salmorejos me salen muy buenos, empezamos a preparar todo. En plena pandemia parecía más difícil aún, pero con ilusión y pasión, se supera todo", explicó en una entrevista para La Razón.

Agosto deparó a la colaboradora de Sálvame dos momentos muy gratos, uno de ellos sus viajes en familia y, el otro, que estando de vacaciones ha alcanzado el millón de seguidores en redes sociales. La alegría la ha llevado a agradecerlo de una manera que se está convirtiendo en habitual en Instagram: subió una foto desnuda.

En la imagen, la "influencer " aparece sentada de espaldas en una piscina. Sobre ella se lee el mensaje: "Un millón de gracias".