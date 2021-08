El canal de Youtube JuanjoVlog acumula 457.000 seguidores y su fundador dedica enfoca el grueso de sus vídeos a emprender una cruzada contra Sálvame.

El youtuber convirtió su espacio en la red en el único altavoz de Antonio David, que a través de este canal respondió a las embestidas de Rocío Carrasco y sus defensores en los platós de televisión.

Las entrevistas al exguardia civil suman una media de 700.000 visualizaciones. El creador de contenido se involucró en la trama familiar Carrasco-Flores y pretende ir un paso más allá: quiere hundir a Kiko Hernández y, para ello, preparó un contradocumental en el que saca a la luz las supuestas incongruencias del colaborador televisivo.

Para comenzar su investigación llamó a sus seguidores a participar en la recopilación de documentación que avalara la conducta reprobable del exgran hermano y creó el hashtag #DesmontandoaKikoH.

Recopiló información que asegura haber contrastado y la aliñó con noticias de hemeroteca que, a continuación, ha ido comentando.

Bautizó su trabajo con el titular: "Desmontando a Kiko Hernández" y procedió a repasar su vida y sus polémicas desde que se convirtió en un personaje conocido y un referente en el panorama del corazón.

La voz de JuanjoVlog resuena cada vez más fuerte y se convierte poco a poco en una amenaza contra Sálvame.

Rocío Carrasco: la pesadilla de Antonio David y la esperanza de Sálvame

De la supervivencia de Rocío Carrasco depende la de muchos de sus compañeros, en especial la de Carlota Corredera, su amiga y principal apoyo desde la emisión de la serie documental "Rocío, contar la verdad para seguir viva".

Rocío Carrasco detalló ante las cámaras de Telecinco las numerosas ocasiones en las que, según ella, había sido víctima de maltrato a manos de su exmarido, Antonio David Flores e incluso de su hija Rocío, a quien eximía de su responsabilidad asegurando: "Mi hija me agrede y yo acabo en un hospital, pero quien me estaba pegando una paliza era su padre".

La corriente de apoyo a la hija de Rocío Jurado reunió bajo la denominación de "marea rosa", un apelativo que hace alusión al traje fucsia que llevaba puesto Rocío Carrasco durante las 60 horas en las que escupió su verdad ante la cámara.

Este movimiento demuestra que el fenómeno televisivo trasciende a la esfera mediática y se convierte en un indicador social. Las redes sociales son el altavoz de miles de personas que llevan cada día desde hace meses el nombre de Carrasco a las tendencias nacionales de Twitter para defender a una figura con la que se sienten identificadas.

Como respuesta a esta corriente nació la marea azul, a quien encarnan los defensores de Antonio David Flores y, por ende, también de su mujer, Olga Moreno, que se proclamó ganadora de Supervivientes. La masa que apoya a la pareja lo hace motivada por las mismas razones emocionales que la que actúa a diario para darle repercusión a la situación de Carrasco.

Las redes sociales amanecen cada jornada con nuevos argumentos, investigaciones de hemeroteca, retratos, argumentos y diferentes homenajes a una y otra parte y a sus diferentes discursos que, a su vez, resumen la circunstancias personales de los ciudadanos que se vuelcan en la causa.

La sociedad, totalmente polarizada, defiende a estas figuras ahora públicas en las que ven representadas las preocupaciones de su vida personal. Este encono mantuvo de en el candelero a sus protagonistas a pesar de que llevaran meses alejados de los focos.

El próximo miércoles 25 de agosto, Rocío Carrasco añade un nuevo episodio y una nueva trama a su culebrón familiar, que a partir del 13 de otoño se centrará en resolver las incógnitas que rodean a su distanciamiento del viudo de su madre, Ortega Cano, de sus dos hermanos, José Fernando y Gloria Camila, y de los miembros del clan Mohedano.

Según la protagonista, sus confesiones están narradas en los diarios de su madre, Rocío Jurado.

"Nadie escapa a la verdad", comienza el avance de los nuevos episodios de la docuserie de Rocío Carrasco, seguido de unas imágenes de su madre haciendo una reflexión: "Pienso que gente, de alguna manera, va a saber que hay cosas que son y otras que no son". Después de estas palabras, los primeros minutos de este formato revelan que el diario sí existe y que estaba guardado en uno de los cinco cajones que había en el buró de la habitación de la cantante. "Rocío Jurado guardaba una libreta pequeña del tamaño de media cuartilla con numerosas anotaciones", continúa el vídeo que promociona el próximo documental sobre su vida, que se llamará "En el nombre de Rocío".

La "marea rosa" documenta desde hace semanas la supuesta veracidad de los escritos remitiéndose a las entrevistas que dio la cantante a los medios de comunicación en vida. "Si alguna vez me pasa algo quiero que sepáis que ahí está absolutamente todo", apuntaba "la más grande".

La crisis de Sálvame

El hartazgo de la audiencia de Telecinco es evidente: en el peor verano de su historia, Sálvame no consigue mantener a sus seguidores y, por primera vez, Antena 3 supera a la cadena en audiencia. Lo flagrante es el tipo de formato que pone contra las cuerdas al exitoso magacín de Telecinco, una novela turca.

Las maniobras de La Fábrica de la Tele para intentar remontar son fáciles y efectistas: por un lado ponen en una tesitura muy delicada a sus colaboradores sacándolos a la palestra y aireando sus secretos y trapos sucios, como fue el caso de Gema López.

Poco después Paz Padilla se vio oportunamente forzada a enunciar en tono morboso un relato sobre la muerte de su marido, fallecido el año pasado, y contó un episodio escabroso sobre un paparazzi que fotografió la tumba de su marido antes de que pusieran la lápida. A continuación el despido fulminante y en directo de Antonio Canales resulto "obsceno", "humillante" y "fuera de lugar" a su antigua audiencia, cada vez más lejos de volver a Telecinco en la franja vespertina.

Las críticas llovieron sobre la presentadora viguesa el pasado miércoles 18 de agosto cuando despidió en antena a su colaborador y criticó en público su trabajo en el programa aludiendo a que no se esforzaba lo suficiente.

El bailaor, sorprendido ante una tesitura que en condiciones normales se desenvolvería en el ámbito privado, recomendó a Carlota Corredera que tanto ella como sus ya excompañeros deberían hacer "autocrítica" sobre porqué no podían contener a su audiencia.

Antonio Canales asestó a la periodista una última puñalada: "No sois los números uno, os gana una serie turca".

Ante este comentario, la periodista gallega argumentó: "Cuando dicen que nos ganan las teleseries, no voy a entrar a discutir, porque los datos de audiencia son públicos y no son algo que yo pueda inventarme. Él (por el bailaor) quería hacer daño cuando dijo que el programa no funciona".

"No me parece justo que, como hay mucha gente que nos ve y que no entra en las webs de información televisiva para ver los datos, puede calar ese mensaje de las audiencias. Eso de que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad", defendió antes de concluir que en su programa: "No ha parado nadie. Sigue su maquinaria para entender a la gente. Pido respeto, sobre todo al equipo que está aquí, porque comemos muchas personas desde hace muchos años”, proseguía diciendo la gallega. "No sé cuanto tiempo nos queda pero el que nos quede lo vamos a intentar hacer siempre lo mejor posible".