Nada más entrar al restaurante del amor de First Dates Mariví deja a Carlos Sobera sin palabras. Cuando el presentador se acerca para preguntarle algunos detalles sobre cómo se define en dos palabras, ella fue rotunda en su respuesta: "Soy adicta al sexo y cariñosa".

Con los ojos como platos, Sobera se interesa sobre el nivel de adicción que tiene y ella, ni corta de perezosa, confiesa que siempre piensa en ello. "Necesito, si no es 24 horas, por lo menos 16 horas diarias".

"Busco un chico negro y con buen físico. Me gusta notar el color de piel cuando estamos intimando. Son más cariñosos, más atentos, más pegados...", puntualiza la joven.

A la cita con Mariví fue Mario, un chico al que también le gusta que la otra persona sea cariñosa y atenta. Entre plato y plato ella vuelve a la carga. "Necesito el sexo para dormir, para despertarme, para ir a trabajar relajada, para después de comer... a todas horas", le cuenta a su cita.

"A esta magnitud no me había enfrentado nunca a una mujer. Meterle ganas... no sé que otra cosa decir. Yo no te voy a decir que soy 24/7 pero tampoco te voy a decir que soy un aburrimiento", dijo un abrumado Mario.

Y dando un paso más durante el encuentro, ella le confiesa al cubano que "cuando tengo pareja me gusta hacer tríos, pero con mujer, con hombre no. A mi ex pareja le regalaba tríos por su cumpleaños... pero acabó poniéndome los cuernos por tonto, y me perdió. Al día de hoy anda rogando".