Telecinco inauguró hace 8 años y desde que lo adquirió Antena 3 la cadena no deja de cosechar éxitos. Roberto Leal le arrebató el protagonismo a Christian Gálvez, el anterior presentador del programa, pero concurso tiene tanto tirón que lo llevó al Olimpo de la fama y Mediaset sigue contando con él. La productora lo contrató para presentar su próximo formato estrella: Alta Tensión.

Pasapalabra ha evolucionado desde entonces e incorpora cambios en su nueva etapa. Uno de ellos es La silla azul, que cumple varias funciones: por un lado da otorga intensidad al juego por la dificultad añadida que los tienen que afrontar los participantes, por otro lado, ofrece facilidades al programa para que la organización tenga más flexibilidad a la hora de mover ficha.

La prueba es sencilla, en ella se dan cita el concursante que ha perdido en el programa anterior frente a un nuevo participante que se disputan la plaza del equipo azul.

Consiste en una ronda de 15 preguntas en la que los protagonistas tienen derecho a a elegir el sobre de preguntas con cuáles desean jugar. Solo se permite un fallo, mientras por cada respuesta los participantes tienen cinco segundos para responder alternativamente. Cuando uno de los dos concursantes comete un segundo error cae directamente eliminado, y no podrá seguir en el programa. El vencedor podrá continuar y aspirar a ganar El rosco.

El año 2021 fue un año glorioso en Pasapalabra marcado por el paso de quien se convirtió en el concursante más longevo del programa, Pablo Díaz.

El violinista tinerfeño se estrenó en el formato de entretenimiento de Antena 3 el 26 de enero de 2017 con 19 años y permaneció imbatible hasta el 1 de julio de 2021, en ese tiempo superó duelos con ilustres contrincantes que pusieron en duda su permanencia en el programa, ha superado una pandemia que azotó la parrilla de televisión en su programa número 83 y no fueron pocas las ocasiones en las que tocó el rosco con los dedos.

Ante la expectación de los españoles y parte de los seguidores del programa en América Latina, el músico se hizo con el bote de 8,1 millones de euros tras 259 programas en una jugada triunfal que se emitió el 1 de julio de 2021.

Pero no es el único concursante del programa en realizar la hazaña, su predecesor David Leo, obró el milagro en el programa 109. El poeta y profesor malagueño ganó 1.866.000 euros y, en una entrevista reciente, no dudó en criticar al presentador del concurso, Roberto Leal.

La opinión sobre Roberto Leal

Después de abofetear a Ion, un pequeño zasca. Lo que se dice una tarde completa pic.twitter.com/WqFprqhU2z — David Leo García (@DavidLeo_ARatos) 27 de enero de 2021

Leo habló en un canal de Youtube en el que también participaron otros concursantes célebres como Paz Herrera, Erundino Alonso y Lilit Manukyan para que contasen su experiencia en el espacio de Antena 3.

Cuando el concursante ganó el bote, el programa aún se emitía en Telecinco y lo conducía su anterior presentador.

Una de las preguntas que le hicieron giraba precisamente en torno a los cambios del formato en una y otra cadena.

No dudó en pronunciarse: "Roberto Leal me parece un buen profesional, pero de mi época en Pasapalabra trabé una muy buena relación con Christian Gálvez y tengo un punto melancólico cuando veo el programa y no le veo ahí a él".