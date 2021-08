Sálvame ha desgastado a Laura Fa, una de sus colaboradoras más populares desde la emisión del documental de Rocío Carrasco, y no ha dudado en denunciarlo.

Sus palabras exactas fueron: "Es el programa más duro en el que he trabajado porque provoca un desgaste muy grande, de relaciones personales y de trabajo. Es duro porque el trabajo condiciona las horas que estás allí y también la vida, pensaba que todo era más espectáculo y no es así, al final las broncas te pasan factura a nivel personal. Adaptarme me costó mucho, sobre todo porque nadie, ni colaboradores ni equipo, pensaban que yo fuera a estar allí a largo plazo".

Las palabras de la colaboradora destilan rencor y sufrimiento en una situación desesperada, quiere poner fin a su situación y cortar por lo sano, pero las maneras no han sido bien recibidas en el magacín de Telecinco, que le reprochó su comportamiento en un vídeo en el que le decían: "Rajar del programa que le da de comer. Habla de lo difícil que es trabajar aquí, pese a que se ganó su puesto en Sálvame presentándose voluntariamente como concursante de la "Sálvame Snow Week" para lograr una silla en este programa. Antes celebraba estar aquí, ahora habla de lo complicado que es".

Laura Fa, un ataque bajo a Lydia Lozano

En la entrevista no ha dudado en referirse a una excompañera en particular, Lydia Lozano: "La admiro muchísimo, me parece que es buenísima, pero no es para mí lo que ella tiene, no sabría yo llevarlo. Te ha de gustar la tele como a ella le gusta, y a mí me gusta muchísimo más vivir. Lydia está obsesionada con la televisión".

Continuó expresando su opinión: "No creo que nunca llegue a tener la entidad de Lydia. Los secundarios podemos tener protagonismo en alguna ocasión, pero no tanto como ellos. La admiro muchísimo, me parece que es una buenísima colaboradora".

Y concluyó diciendo: "Yo no la juzgo a ella como buena o mala periodista porque en prensa es imposible contrastar con las dos partes las informaciones. La parte que yo le echo en cara es el trabajo que ha hecho como analista. [...] Te ha de gustar mucho más la tele como a ella le gusta, y a mí me gusta mucho más vivir".

A la periodista le sentó muy mal que la atacasen en el plano personal, algo que Kiko Hernández no pasó por alto. No dudó en expresarlo en directo: "Yo creo que te has equivocado porque le das donde más le duele. Nunca te he visto atacar de esa forma, siempre te he visto analizar la profesionalidad, pero nunca atacar con un tema personal".

Lozano no dudó en responderle directamente a Fa, presente en el programa, que "esas declaraciones son para abrazarme. ¿A ti te ofende esto? Hablamos idiomas diferentes".

Laura Fa arremetió de nuevo contra ella para argumentar su posición: "¿Soy la primera que dice esto, que tú trabajas de lunes a viernes y siempre estás viendo la televisión? Me baso en lo que siempre cuentas tú de que te ves todos los programas. Lo que yo me pregunto es, ¿puedo no querer tener tu vida?".

Ante esto, Lozano fue implacable: Tienes un poder de comprensión de todo, una capacidad para entender la ironía, una capacidad de empatía... No has entendido nada de lo que he dicho. Yo trabajo en 'Sálvame' y es normal que por la notoriedad que tenemos me pregunten por vosotros. Si en la próxima entrevista que haga me preguntan por ti, seguiré respondiendo te guste o no".