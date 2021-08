Los formatos televisivos tan exitosos como la Ruleta de la Suerte (Antena 3) generan concursantes carismáticos a quienes cuesta seguir la pista una vez abandonan el plató.

Hasta la llegada de las redes sociales: una herramienta perfecta para localizarlos.

La principal cadena de Atresmedia emitió un programa que tenía grabado en el que salía protagonizado por un concursante que, poco después de su salida, lamentó haberlo hecho "fatal".

Se arrepintió, tal y como reconoció en redes sociales, "hasta de la camiseta que se había puesto para participar en el espacio".

El exconcursante de la ruleta de la suerte: arrepentido

La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía.

Durante el confinamiento Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se quieren respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.

Uno de los más pintorescos fue el de la repesca de este concursante, sobre el que investigaron los espectadores cuando terminó el programa y lo hicieron viral años después de participar en el concurso.