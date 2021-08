La primera edición de Gran Hermano marcó un antes y un después en la pequeña pantalla e Ismael Beiro fue juez y parte de ese éxito.

El gaditano fue el ganador del primer reality emitido en el país, y su popularidad tuvo una repercusión coherente con la del programa, que resultó ser el más visto de la historia de la televisión en España con un 50% del share y una media de 7.733.000 de espectadores en cada gala.

El éxito de esta edición fue tan apabullante que tuvo su propio merchandising: se vendieron camisetas, juguetes, cromos, se escribió un libro, se editó un disco e incluso se creó un videojuego con sus concursantes como protagonistas en el escenario de la casa, por aquel entonces situada en la localidad madrileña de soto del real.

Poco después Antena 3 lanzó otro programa de telerrealidad, El Bus, cuya trama era la misma pero cambiaba el escenario. Sí, un autobús.

Telecinco no tardó en anunciar su siguiente apuesta, Supervivientes, un Gran Hermano que, en vez de en una casa, tendría lugar en una isla desierta y cuyos participantes se someterían a condiciones extremas.

Ningún otro programa de televisión tuvo un éxito similar a la primera edición de Gran Hermano, pero el descubrimiento de los realities es indiscutible.

Las siguientes ediciones innovaron con el formato, que no tardó en llevar la cotidianidad de los rostros conocidos a la pequeña pantalla. De esta manera se creó la gran factoría de famosos en los que se convirtieron este tipo de programas.

Ismael Beiro quiere ser alcalde

Hace 21 años que Ismael Beiro se proclamó ganador de GH1, un hito que cambió su vida porque desde entonces no le faltaron ofertas de trabajo tanto en medios de comunicación como en el mundo del espectáculo. Además de haber trabajado como actor, fue un rostro habitual de la pequeña pantalla. Colaboró en programas como Sabor a ti (Antena 3), Tan agustito y más cosas (TVE), + cosas o A tu lado (Telecinco).

En su madurez se entregó a la literatura: acaba de publicar su primer libro "La vida es tranding", un manual para iniciarse en inversiones en bolsa.

Con tal motivo, el diario El Mundo lo entrevistó y publicó la pieza en un suplemento cultural. Sus declaraciones sorprendieron a los lectores: "En 2023 seré alcalde de Cádiz".

Defendió su decisión alegando que: "Cádiz es una de las capitales con más paro del mundo porque estamos de espaldas al mar. Necesitamos un Cádiz peatonal, un Cádiz con un tranvía, un Cádiz sostenible con vehículos eléctricos. Y dicen: perderá encanto. Cádiz no va a perder encanto nunca mientras haya gaditanos viviendo allí. Estoy de verdad en plena campaña".

El salto a la política de Ismael Beiro

El pasado martes 10 de agosto descubrió todos los interrogantes en su intervención en el programa "Todo es mentira" en una entrevista de Marta Flich:

"Yo le solté de coña que quería ser alcalde de Cádiz en 2023 porque me dijo que había leído que hay políticos que me animan a presentarme. Y cuando vi el titular dije madre mía. El primero que me ha pasado el pantallazo ha sido el alcalde de Cádiz esta mañana", aclaraba Ismael Beiro.

"No sabéis la cantidad de titulares que he visto, la de mensajes que he recibido", bromeaba.

"Que no tiemble Kichi, que es una persona excelente, he tenido trato con él y es un tío excelente. Si tiene que temblar la desigualdad, el desempleo, todas aquellas cosas que son necesarias en Cádiz. Yo lucho por un Cádiz con empleo", concluyó.