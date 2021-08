Telecinco se mide con Antena 3 en una contienda frenética en la que por el pellizco de un mínimo dato que altere el porcentaje de su cuota de pantalla no duda en mover la parrilla o realizar cambios de última hora en sus programas. Con esta estrategia corre el riesgo de confundir, precisamente, a sus espectadores.

Las modificaciones más sonadas en los últimos meses afectaron al su reality estrella y data del 24 de mayo, cuando decidió emitir durante la noche del lunes Supervivientes para frenar el impacto de Mask Singer, el programa en el que más se notó el impacto de esta estratagema: llegó a suprimir la emisión de su programa estrella, que obtuvo uno share muy inferior al de su anterior temproada.

Un nuevo golpe de efecto sacudió a la cadena con la campaña de promoción de Alta Tensión, un formato de éxito internacional producido por Fénix Media que prometía acabar con el coloso de su franja horaria: Pasapalabra.

Su estreno fue una declaración de intenciones: el presentador del nuevo concurso estrella es Christian Gálvez, el mismo conductor que ascendió al Olimpo de la fama junto al programa cuando lo emitía Telecinco.

Los participantes también hacen un guiño al líder de Antena 3 y suben la apuesta: cuentan con un aspirante de Pasapalabra y a un exsuperviviente.

Los colaboradores de Sálvame: ahora en Alta Tensión

Los espectadores de Sálvame expresaron su extrañeza en redes sociales cuando encendieron la televisión en el horario habitual del programa y se encontraron con el plató de Alta Tensión:

Compitieron por el bote del programa de Christian Gálvez desde la propia Carlota Corredera hasta los colaboradores habituales del programa: Kiko Hernández, Lydia Lozano, Anabel Pantoja y Chelo García Cortés los que se subían a los atriles y tenían que contestar a las preguntas del presentador.

El concurso puso a prueba, en un primer momento, la cultura geográfica de los colaboradores.

Lydia Lozano y Anabel Pantoja cometieron dieron mucho juego en redes sociales por sus respuestas desafortunadas, empezando por la propia Mediaset, que no dudó en cuestionar la cultura de la periodista de su programa más visto.

Kiko Hernández salió airoso del examen de conocimientos y encadenó una racha de aciertos que le proclamaron vencedor de este crossover de programas de Telecinco.

La nueva sorpresa de Mediaset resultó ser muy fructífera y consiguió su propósito: se habló del nuevo programa.

Alta Tensión aterriza en la pequeña pantalla después de una campaña sorprendente: Christian Gálvez apareció en los platós de los programas de la cadena para anunciar su regreso a Telecinco e incluso el telediario otorgó minutos a patrocinar el lanzamiento.

El programa se estrenó con unos datos modestos de audiencia, que no solo no avanza "in crescendo" sino que con el paso de los días se desinfla.

Sálvame, el programa estrella de la cadena, tiende una mano de nuevo a la nueva apuesta de la cadena modificando sus contenidos con unas intenciones muy evidentes.