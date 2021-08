Nuria Roca atraviesa uno de sus mejores momentos en tanto en el plano personal como en el profesional: continúa recibiendo buenas ofertas en el cine y es capaz de su trabajo como actriz con sus colaboraciones el El Hormiguero y el Tertulia de actualidad, ambas del grupo AtresMedia.

La presentadora comenzó 2020 por todo lo alto cuando tuvo que tomar el relevo de Pablo Motos en su programa cuando éste se contagió de Covid-19 y tuvo que permanecer confinado en su casa.

Roca se convirtió en trending topic a nivel nacional gracias a las críticas de la audiencia, que elogiaba su trabajo y pedían que se quedara como conductora del espacio.

A partir de entonces el grupo apostó por ella para estar al frente de Family Feud, el nuevo concurso que se emitirá en Antena 3 durante la próxima temporada. Es precisamente en sus vacaciones cuando la valenciana prueba el reverso de la fama con el chantaje de un fotógrafo.

El cruel chantaje a Nuria Roca

Fue su marido, Juan del Val, quien hizo pública a través de Instagram la escena que vivió la presentadora durante sus vacaciones en la playa.

“Quiero compartir esta historia… Nuria llega hoy a la playa, yo estoy aquí con los niños desde el martes. Nos ponemos en una sombrilla, Nuria no toma el sol este año por un rodaje en el que no puede salir morena. Después de un par de horas bajo la sombrilla y con pareo se acerca un paparazzi, en representación de otros, muy educado, y nos dice lo siguiente: 'A ti -por mí- te tenemos fotografiado de todos estos días, pero necesitamos la foto de Nuria en bikini. Si te quitas el pareo hacemos la foto y os dejamos en paz'”, comenzó relatando el escritor.

El chantaje continuó: "Parecía haber cierta honestidad en sus palabras. El primer impulso es enfadarse, pero en mi opinión lo mejor es asumirlo. ¿Tengo razón? Nuria se ha quitado el pareo, supongo que habrán hecho la foto deseada y se han ido dando las gracias".

A pesar de que Nuria Roca accedió a cumplir con su parte del trato si los fotógrafos finalmente se retiraban, parece que estos, no cumplieron con su parte. "Parte II: ¡ahí siguen! Ni me enfado ni me dejo de enfadar… En realidad (al margen de la incomodidad), me da un poco igual. Simplemente quería que supieseis el final de la historia. Gracias a todos por la cantidad de comentarios de ayer".