Susanna Grisso disfruta sus vacaciones en la costa, pero se esfuerza en satisfacer la curiosidad de los periodistas que la acechan.

Aunque esté descansando, la presentadora nunca desconecta y ya prepara nueva temporada de Espejo Público, el magacín de Antena 3 del que lleva al frente desde 2006.

La catalana no quiere desvelar demasiado sobre el gran cambio de depara su programa para la próxima temporada, pero le cuesta mantener la discreción ante la oleada de preguntas de la prensa.

El fichaje de Olga Moreno en Espejo Público

Susana Grisso no puede reprimirse y cuenta que habrá cambios en septiembre.

A continuación abordó el fichaje de Olga Moreno, consciente de que los rumores se extendían imparables de boca en boca y a través de redes sociales.

Lo que parecía un secreto a voces está totalmente descartado: "Yo creo que es más personaje de la cadena de la competencia, no le veo encaje" asegura Susanna, quien prefiere no opinar en el conflicto que mantiene la familia Flores Carrasco, ya que "Yo no tomo partido ahí, no tengo vela en ese entierro".

Respecto a cómo está llevando su divorcio, la periodista mantiene la misma línea diplomática: "Bien, muy bien, con muy buena relación y disfrutando del verano al máximo". La cordialidad con su exmarido, Carles Torras, es notable y gracias a esta buena sintonía sus hijos no han notado diferencia al tener padres separados:

"Tenemos muy buena relación y ellos no lo están acusando nada".