A emisión do undécimo programa de “O son da ribeira” achega hoxe a canle autonómica ata Muxía, na Costa da Morte, na busca do son do acordeón diatónico de Manuel Pazos de Merexo (TVG, 10.00 horas), un músico local e home entrañable xa falecido.

Para achegarse á súa figura, o equipo do programa, dirixido e presentado por X.L. Rivadulla Corcón, desprázase ata praia do Lago, situada preto da aldea de Merexo, dende onde se encamiñará ata a Casa da Forreira, como era coñecida Nieves, a muller, a compañeira, de Pazos de Merexo. “Aquí facía a súa maxia e converteuse nun templo onde viñan acordeonistas de toda Galicia para aprender os segredos do acordeón diatónico”, explica a produtora, que rescata unha actuación do músico tocando na súa casa para o programa “Ribeiras”, producido polo mesmo equipo de “O Son da Ribeira”.

Na casa, Rivadulla Corcón fala con María José Pazos, filla do músico e peza clave no que supuxo seu pai para a música tradicional galega, porque ela estivo sempre ao seu lado, e atendeu aos moitos músicos que visitaron a casa e foi moitas veces a conexión entre o seu pai e os músicos.

Pazos de Merexo foi un home da terra, un labrego do país, que recibiu un acordeón que o seu pai trouxo da Arxentina, e colleuno nas súas mans, e acariciouno, e mirouno ben e empezou a pulsar os seus botóns, e o propio acordeón sentiu como lle penetraba a forza vital de Pazos e o acordeón viviu, cobrou vida, e foi o mesmo acordeón o que ensinou a Pazos de Merexo a tocalo, e a maxia da música converteuse na maxia deste lugar.

Na emisión tamén intervirá o músico e historiador Ramón Pinheiro, que no seu traballo de recollida da musica tradicional polas aldeas de Galicia, atopou o tesouro que representou para a música galega Pazos de Merexo. El atopouno cando tan só era coñecido na aldea de Merexo e o Concello de Muxía. Ramón Pinheiro fai fincapé na importancia de Pazos para o acordeón diatónico, instrumento desaparecido en Galicia e que volveu a cobrar vida grazas ao músico muxián, ao que seguen agora moitos outros intérpretes, a maioría discípulos de Pazos. Un destes discípulos é o músico Brais Maceiras, do que o programa recupera unha actuación xunto a quen foi o seu mestre.

O programa tamén quere destacar a capacidade de Pazos de Merexo de “transmitir felicidade”, a mesma emoción que asomaba nos ollos de Pazos de Merexo cando tocaba, “porque el era feliz tocando, porque tocar era a súa esencia, a súa alma está dentro do fol do acordeón”.

Libro

Quen o veu tocar moitas veces foi Xurxo Souto, músico e escritor, e autor da biografía de Pazos de Merexo: Pazos de Merexo o acordeón diatónico da Costa da Morte, editada pola Central Folque. Con Xurxo Souto, Rivadulla Corcón fala da súa relación co acordeonista e do que supuxo para el coñecelo e tratalo. E despois o propio Xurxo vai a interpretar co seu acordeón dous temas de Pazos de Merexo.

O programa da TVG rescatará tamén a voz do propio artista nunha conversa para o programa “Ribeiras” gravada hai uns anos. Nela conta como empezou a tocar o acordeón, e as diferencias entre o acordeón diatónico e o acordeón piano.

Pazos de Merexo non só foi admirado por músicos galegos, senón que músicos de fóra de Galicia tamén viñeron a coñecer e aprender del, como foi o caso do vasco Kepa Junquera, músico de referencia no folk en todo o mundo do que se recupera unha actuación xunto a Pazos.

Este entrega de “O son da ribeira” busca transmitir á audiencia que a música do Pazos de Merexo “é esencial para o conxunto da música galega”. “Agora sabemos que a sabedoría é un don da alma que pode que teña que ver coa bondade. Pazos de Merexo era bo e sabio e teceu a unidade dun pobo, o pobo que soña e escoita música moi preto do mar”, explican dende Producións Celta.

Antes de finalizar a emisión, o programa incluirá unha última actuación na que Pazos de Merexo, toca xunto a un dos seu netos, Pedro Pazos.