Raquel Mosquera está dolida con Rocío Carrasco por las críticas a su padre en televisión y es muy escéptica con sus declaracisobre su exmarido.

Asegura que durante sus años con el boxeador, nunca presenció malos tratos de Antonio David a la hija de Rocío Jurado, a la que dice no tener miedo. "Tengo varios juicios pendientes con ella. El primero, de hecho, lo henos ganado, aunque ella lo recurrió y los otros estamos en espera", explica.

La peluquera contó a la revista Semana que las palabras y actos de Rocío Carrasco están repercutiendo en su salud: "Llegó un momento en el que no podía con tanta mentira. Y, sinceramente, me salió del alma el escribir lo que escribí y lo volvería a hacer".

Mosquera dice estar totalmente recuperada de los dos brotes psicóticos por los que ingresó durante los últimos meses, ambos derivados del trastorno bipolar que sufre desde hace años.

Raquel Mosquera quiere recuperar a Antonio David

La viuda de Pedro Carrasco no le achaca a la hija de éste sus problemas de salud mental: "No echo la culpa ni al documental ni a ninguna persona, pero lo que es cierto es que en ese momento yo estaba más irritada, más dolida y vulnerable y eso desde luego no ayuda a mi enfermedad".

"Estaré con revisiones, con psiquiatras y psicólogos casi todas las semanas hasta controlar las pautas", Raquel Mosquera, según explica en la revista, se centra en su salud después de que tras los últimos episodios le diagnosticaran una depresión crónica grave: "No puedo decir la causa específica, porque ellos entienden que es un cúmulo de episodios lo que me han llevado a esto y eso no se quita de un día para otro, por mucho que yo lo intente".

La peluquera aprovechó la ocasión para hablar sobre Rocío Flores, a la que reconoce tener mucho cariño "Cuando pase todo esto, espero retomar con Antonio David y con Rocío ese cariño que nos tenemos”, confiesa.