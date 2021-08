Se ha especulado mucho durante estos días sobre lo que pasaría cuando Olga Moreno saliese de 'Supervivientes 2021', pero lo cierto es que todo ha ido a mejor. Algunos incluso aseguraban que su matrimonio con Antonio David rompía aguas, pero nada más lejos de la realidad, se muestran más unidos que nunca ante los medios de comunicación y es que son varias las victorias que se han llevado en esta semana.

En el día de ayer, la familia al completo, menos David Flores, acudieron a un conocido restaurante madrileño para disfrutar de un almuerzo donde las confidencias estuvieron a la orden del día. Antonio David, Olga Moreno y Rocío Flores se mostraron como una piña, más unidos que nunca, también con su abogado y representante, Iván Hernández y Agustín Etienne, que no quisieron perderse esta cita.

Olga Moreno ganó ante el juez a Rocío Carrasco por la denuncia que ésta última le interpuso por derecho al honor y lo cierto es que vimos al matrimonio muy contento. Eso sí, la ganadora de 'Supervivientes 2021' no quiso hacer ninguna declaración al respecto: "No voy a ser ceniza, pero no voy a contestar, perdonarme".

Hablamos también con Antonio David sobre esta victoria de su mujer y el que fuera colaborador de televisión nos asegura que esta es la primera de muchas: "Poco a poco ¿vale? Todo se irá andando". Y es que todavía queda lo más gordo para Olga Moreno, escuchar todo lo que se ha dicho de ella en televisión, aunque entendemos que sus familiares ya le han contado todo lo que ha ocurrido para que esté preparada.

Tras su victoria en 'Supervivientes 2021', Olga Moreno se sienta de nuevo para responder a Rocío Carrasco este miércoles en Telecinco a partir de las 22:000. La mujer de Antonio David Flores se marchó a la isla en medio del huracán por la emisión del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', y ahora la cadena le ha brindado la oportunidad de dar su versión de los hechos.

Jordi González avanzó en el último debate de 'Supervivientes' en qué consistirá este especial: "El programa será con Carlos Sobera y tratará sobre cómo ha vivido ella todo lo otro", dijo refiriéndose a lo ocurrido paralelamente al reality. "Tendrás la oportunidad de contar todo lo que quieras sobre el asunto del que estamos hablando, no el concurso, sino lo que pasó antes".