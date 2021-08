La periodista viguesa abría Sálvame irritada: "A la tonadillera no vale con quererla o admirarla, hay que agasajarla, hay que colmarla de objetos aunque estos sean muy perjudiciales para ella. Parece que a Isabel nunca le dijeron de pequeña que los regalos no se piden, solo se agradecen. Y que a los fans no se les exprime, solo se les quiere". Unas declaraciones en las que se adivinaba la polémica al dirigirse a tía de una de las colaboradoras, Anabel Pantoja.

Después de esta declaración de intenciones, Carlota Corredera fue más allá: "Anabel estás contenta ¿verdad?”. Un ataque que hizo estallar a la sobrina de la aludida: "¡Para hablar de esta mierda, no!".

La actitud de la presentadora responde a unos audios emitidos en el programa en el que se aprecian las declaraciones de Isabel Pantoja sobre las exigencias que puso a sus fans para acudir a su cumpleaños, una fecha marcada este año por la ausencia de su hijo, Kiko Rivera, que abandonó a su madre para disfrutar de Galicia en compañía de Irene Rosales y sus hijos.

"Ahora parece que Isabel Pantoja es malévola, la más mala de España. Aquí se va siempre al revés, el día que mate a alguien diréis que es buenísima", se quejaba la sobrina de la tonadillera, que acusó a al programa de manipulación: "Hacen un vídeo de resumen y no cuentan nada de lo que yo dije ayer, y eso que expliqué varias cosas sobre los regalos a mi tía y lo que ella ha pagado, por ejemplo, en el Rocío para invitar a toda la gente. De eso no sale nada en el vídeo".

Carlota Corredera estalla: "No tires por tierra el trabajo"

Carlota Corredera reaccionó en seguida a las declaraciones de su colaboradora: "No lo sabes porque nunca has hecho uno, pero para hacer un vídeo tienes que condensar cinco horas de programa en un minuto, hay que recoger todos los puntos de vista".

Pero la sobrina de la artista le rebatió, convencida de su visión de los hechos: "Menos los míos. Salen hablando todos, Kiko Matamoros, Rafa Mora… pero mi opinión no sale, que es la que defiende a Isabel Pantoja"

"Queréis dejar a mi tía como una auténtica mierda, no lo voy a consentir. ¡No voy a entrar en este juego!", insistió.

Fue entonces cuando la periodista viguesa estalló: "No tires por tierra el trabajo y el testimonio si no lo vas a escuchar. Tú puedes hacer lo que quieras, pero no tires por tierra el trabajo que se ha hecho porque en esos audios, que yo he escuchado ya, se escucha a Celeste dar instrucciones claras para que los fans le compren determinados regalos".