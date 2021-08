Pablo Díaz, además de ganar el bote de Pasapalabra, se hizo con el cariño de la audiencia, su nueva fuente de ingresos tras su paso por televisión. Su nuevo negocio es un canal de Twitch donde se mantiene gracias a un público fiel al que mantiene por su carácter afable y sociable.

El tinerfeño Se estrenó en el formato de entretenimiento de Antena 3 el 26 de enero de 2017 con 19 años y permaneció imbatible hasta el 1 de julio de 2021, en ese tiempo superó duelos con ilustres contrincantes que pusieron en duda su permanencia en el programa, ha superado una pandemia que azotó la parrilla de televisión en su programa número 83 y no fueron pocas las ocasiones en las que tocó el rosco con los dedos.

El tinerfeño ganó el pasado 1 de julio 1,8 millones de euros y hace poco confesó en el programa de televisión Espejo Público en qué se había gastado parte de su premio:

"Si te lo puedes creer, en lo primero que me lo he gastado ha sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch", ha reconocido el joven. "Para relajar tensión del concurso", ha comentado uno de los tertulianos. "En los jueguecitos, vaya con los millennials ", ha añadido otro.

El exconcursante ha explicado que juega muy rápido a este tipo de videojuegos y que quería darse un capricho tras su paso por Pasapalabra. Los videojuegos no serán su única inversión: "Lo quiero emplear para ayudar a mis padres, si les falta cualquier cosa en el terreno económico que no tengan problema, y luego también en independizarme que no mucha gente de mi edad puede decir".

Pablo Díaz cierra una etapa

El violinista recordó el día en el que completó "el Rosco" del programa de Antena 3 un mes después de hacerse millonario.

Mientras se preparaba para ganar el premio su vida cambió, por azar conoció a su novia, sobre quien dijo el día que ganó que si tuviese que elegir entre ella y el premio, se quedaría con ella. Ahora se plantea nuevos desafíos y así lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter:

"Ha pasado un mes desde que conseguí el bote de Pasapalabra y quería aprovechar una vez más para agradeceros a todos el enorme apoyo y cariño que he recibido. ¡Nunca olvidaré todo lo maravilloso que me ha brindado el programa! Me he llevado buenos amigos y recuerdos imborrables", anunció a través de sus redes sociales.

"A partir de ahora, el estudio de Pasapalabra termina, pero nunca dejaré de tener curiosidad por seguir aprendiendo. Quiero seguir avanzando en lo que más me gusta, la música; Seguiré tocando el violín para vosotros en Twitch, y profundizaré en campos que había dejado pendientes", quiso rematar así el concursante tinerfeño, que dio por finalizada su etapa de concursante y anunciaba los proyectos con los que pretende seguir presente en la pantalla de los smartphones de los españoles por mucho tiempo.